Tragedija, ki je spremenila pokrajino: poplave ustvarile eno najlepših znamenitosti

Četrti januar 2010 je bil tragičen dan za prebivalce ob pakistanski reki Hunza, po drugi strani pa je tedaj nastala zdaj ena najbolj priljubljenih turističnih naravnih znamenitosti v državi. Zemeljski plaz je tistega dne za pet mesecev zajezil reko Hunza. Do konca tistega meseca se je gladina vode višala za 1,1 metra na dan, in tako se je oblikovalo povsem novo jezero, Attabad. Do junija 2010 se je raztezalo v dolžino 21 kilometrov, globoko je bilo 100 metrov.

Počutila sem se, kot da bi bila na nori vožnji z vlakcem smrti.

Za turiste je bil pogled na jezero prava paša za oči, za vaščane Šiškata pa naravna katastrofa. Naraščajoča voda je vas poplavila in jo izbrisala z zemljevida. Umrlo je 12 ljudi, 6000 pa je bilo razseljenih. Poplave so uničile tudi 25-kilometrski odsek karakorumske avtoceste, najvišje ležeče sodobne mednarodne ceste na svetu. Čez pogorje Karakorum povezuje Pakistan in Kitajsko.

Turiste očara s turkizno barvo. FOTO: Ghulam Hussain/gettyimages

Oblasti so z miniranjem jezu leta 2012 gladino jezera znižale za deset metrov, z 235 milijoni evrov so tudi prestavili avtocesto na drugo traso, dodali pet predorov in tako regijo Gilgit-Baltistan še bolj približali kitajskemu mestu Xinjiang. Jezero, ki turiste očara s svojo turkizno barvo ter visokim gorovjem Karakorum, ki ga obdaja, pa je odtlej izjemno priljubljena turistična destinacija. »To je verjetno moj najljubši spomin na najin čas v Pakistanu,« se je trenutka, ko je med vožnjo na vrhu odprtega tovornjaka od daleč zagledala jezero, za BBC spominjala popotnica Lauren Winslow-Llewellyn. »Počutila sem se, kot da bi bila na nori vožnji z vlakcem smrti.«