Tožilstvo od Trumpa zahteva 370 milijonov

Državno tožilstvo v New Yorku v okviru civilnega procesa zaradi poslovnih prevar od nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zahteva plačilo 370 milijonov dolarjev. Ta številka je bistveno višja od sprva zahtevanih 250 milijonov dolarjev, tožilstvo pa zahteva tudi dosmrtno prepoved delovanja v nepremičninski industriji v državi New York.

Trump in njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trumpova organizacija so obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da bi pridobili ugodnejša posojila in zavarovalne pogoje.

Newyorška državna tožilka Letitia James, ki je sprva zahtevala 250 milijonov dolarjev kazni, je v petek v obširnem sodnem dokumentu zatrdila, da bi moral Trump plačati več, ker je bilo na sojenju dokazano, da je ustvaril nezakonit dobiček.

Končni znesek kazni bo določil sodnik Arthur Engoron, ki ga je Trump že večkrat napadel na družbenih omrežjih. Engeron naj bi po pričakovanjih izdal pisno sodbo 11. januarja po sklepnih besedah obeh strani.

Trump je med sojenjem sodnika Engorona med drugim označil za »norega«, tožilko James, ki je temnopolta, pa je označil za »rasistko« in zatrdil, da je »popolnoma pokvarjena«.

Zahtevajo tudi dosmrtno prepoved poslovanja

Tožilstvo v New Yorku zahteva tudi dosmrtno prepoved poslovanja za Trumpa, pa tudi za dva nekdanja direktorja njegovega podjetja Allena Weisselberga in Jeffreyja McConeya. Ta prepoved bi jim preprečila sodelovanje pri nepremičninskih dejavnostih ali zasedanje vodilnih položajev v kateri koli družbi ali pravni osebi v zvezni državi New York.

Trumpovi odvetniki so zavrnili navedbe o goljufiji in trdili, da so vrednotenja nepremičnin subjektivna in da banke, ki so posojale organizaciji, niso izgubile denarja.

Trump, ki namerava znova kandidirati za predsednika ZDA na novembrskih volitvah, se sicer sooča z različnimi obtožbami na različnih ravneh, med drugim mu bodo sodili zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev leta 2020.