Tožilstvo BiH izdalo nalog za privedbo Milorada Dodika

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je izdalo nalog za privedbo predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika, so danes potrdili iz te institucije za sarajevski portal Klix.ba. Tožilstvo je proti njemu uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavno ureditev, potem ko so v entiteti sprejeli več ustavno spornih zakonov.

Tožilstvo je izdalo nalog za privedbo še za predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine entitete Nenada Stevandića. Vse tri sumijo kaznivega dejanja napada na ustavni red, zato so jih povabili na zaslišanje, a se vabilu niso odzvali.

Dodika, Viškovića in Stevandića po nalogu morajo privesti sodni policisti ob pomoči katerekoli policijske agencije. Če se to ne bo zgodilo, bodo razpisali notranjo tiralico, na podlagi katere jih lahko privede katerakoli policijska agencija znotraj BiH, vključno z mejno policijo. Če se ne bo zgodilo niti to, bodo razpisali Interpolovo tiralico, so po poročanju Klixa še navedli s tožilstva BiH.

V Republiki Srbski so nedavno sprejeli ustavno sporne zakone o prepovedi delovanja štirih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH, državne agencije za preiskave in zaščito Sipa ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH. Dodik je Srbe, ki so zaposleni v omenjenih institucijah, obenem pozval, naj ob uveljavitvi teh zakonov dajo odpoved.

Ustavno sodišče je do končne odločitve nato začasno zadržalo izvajanje teh zakonov, tožilstvo BiH pa je uvedlo preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na ustavni red.

Ustavno sporne zakone so v entiteti sprejeli v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.