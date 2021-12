Toyota zaradi davkov razmišlja o selitvi predstavništva iz Slovenije?

Podjetje ​Toyota Adria, ki pokriva trge nekdanje Jugoslavije, zaradi visoke davčne obremenitve v državi razmišlja o selitvi sedeža iz Slovenije, je povedal izvršni direktor Kensuke Tsuchiya. »Davki so največji strošek podjetja. Naš sedež je v Sloveniji in je zelo drago, zato razmišljamo o spremembi lokacije,« je Tsuchiya povedal v videoposnetku, ki je bil v četrtek objavljen na spletnem mestu Flickr črnogorske vlade. To pod vprašaj postavlja usodo 50 delovnih mest v Ljubljani.

Davčne reforme, ki jih spodbuja črnogorska vlada, bodo v to državo zagotovo prinesle nove vlagatelje, je še dejal Tsuchiya ob robu srečanja s črnogorskim finančnim ministrom Milojkom Spajićem. »Pogovarjamo se s Toyoto, z enim največjih podjetij na svetu, ki je zainteresirano za širitev poslovanja v Črni gori,« pa je dejal omenjeni minister. Podjetje, ki ima sedež v Ljubljani, je zadolženo za prodajo avtomobilov japonske znamke v regiji nekdanje Jugoslavije (poleg Slovenije še za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro).

Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota pospešuje razvoj električnih vozil. Od začetka prihodnjega desetletja namerava na leto prodati 3,5 milijona električnih vozil, kar pomeni skoraj podvojitev dosedanjega cilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do leta 2030 želi imeti največji svetovni proizvajalec v svojem naboru 30 modelov električnih vozil, ki jih bo poganjala baterija, je danes napovedal glavni izvršni direktor družbe Akio Toyoda. Novembra je sicer Toyota zavrnila podpis skupne zaveze avtomobilskih proizvajalcev za opustitev avtomobilov na fosilna goriva do leta 2040. Medtem ko sta zavezo podpisala GM in Ford, so v Toyoti ocenili, da ves svet do leta 2040 še ne bo pripravljen na prehod na zelena vozila.

Dodajmo, da je septembra Spajić dejal, da namerava Črna gora uvesti progresivni davek od dohodkov pravnih oseb kot del širše davčne reforme, katere cilj je podpreti gospodarsko rast in zmanjšati delež sive ekonomije. Trenutno sta davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina v Črni gori določeni pri devetih odstotkih. Iz izjav sicer lahko sklepamo, da gre za pogovore in da odločitev še ni bila sprejeta.

