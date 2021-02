Tovarna sladoleda vir okužb: v karanetno 1000 ljudi

Na Danskem veliko okužb z britansko različico virusa

Na Danskem so britansko različico novega koronavirusa nazadnje potrdili pri skoraj vsaki drugi pozitivni okužbi, kar potrjuje njeno hitro širjenje. Kot je danes objavil danski inštitut za javno zdravje (SSI) so v prvih treh dneh minulega tedna različico B.1.1.7 potrdili pri 47,5 odstotka sekvenciranih pozitivnih testih.



Na Danskem so novembra lani potrdili prvi primer britanske različice virusa sars-cov-2. Na začetku so jo nato odkrili pri 0,3 odstotka analiziranih testih, ob prehodu leta sta bila dva odstotka, nato je sledilo hitro širjenje: zadnji januarski teden 19,6 odstotka, v prvem tednu februarja 30,7 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V mestu Osnabrück na severozahodu Nemčije je v karanteni okoli tisoč ljudi, potem ko je tamkajšnja tovarna sladoleda postala žarišče novega koronavirusa. Po besedah tiskovnega predstavnika mestnih oblasti so v karanteni zaposleni v tovarni in njihovi sorodniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V zvezi s tem žariščem je bilo na testiranjih na novi koronavirus doslej pozitivnih 210 ljudi. Med njimi so trije okuženi z bolj nalezljivo britansko različico virusa.Tisti, ki so bili na prvem testiranju v torek negativni, bodo morali po besedah tiskovnega predstavnika znova na testiranje.Proizvodnjo v tovarni so ustavili do najmanj 26. februarja.