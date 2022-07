Tovarna iz pekla: delavci nosijo plenice in omedlevajo zaradi vročine

V korejski tovarni Yura v Nišu imajo delavci prepoved uporabe klime, čeprav so temperature tropske. To ni prvič, da je to podjetje pod lupo javnosti. Pred leti se je pisalo, da delavci nosijo plenice, ker ne smejo niti na stranišče. Mnogi so kritizirali delavce, zakaj se niso uprli, ena od delavk pa je za nova.rs povedala, da bi upor pomenil odpoved delovnega razmerja. »Nobeden od nas nima drugih prihodkov. Nimamo staršev, ki bi nas finančno oskrbeli, nimamo soprogov, ki bi dovolj zaslužili za vso družino. Celo z dvema plačama gre na tesno. Trpimo in delamo, ker nimamo boljšega dela.« Po njenih besedah ni nič boljše niti v drugih tovarnah v tuji lasti.

»Če bi šli drugam, bi se morali ponovno navaditi na delo, na kolege, plača pa je bolj ali manj ista, od 40.000 do 50.000 dinarjev (340 do 425 evrov). Povsod je naporno delo in tudi tam se nadzira vsak vaš korak. Ko morate na stranišče, se je treba oglasiti pri nadzorniku. Sicer so bili tudi primeri, ko so posamezniki izkoriščalo odhod to toaletnih prostorov, da ne bi delali. Vsake toliko so zapustili trak, govoreč, da morajo, a v resnici so šli na cigareto,« njeno poročanje na nova.rs povzema hrvaška N1.

Temperature v prostorih so okoli 35 stopinj Celzija, ker zaradi varčevanja ne smejo uporabljati klime. Tovarno, kjer je zaposlenih okoli 2700 ljudi, je menda že večkrat obiskala inšpekcija, a nikoli ničesar ugotovila ... Zaposleni pa so v preteklosti že trdili, da se jim med drugim omejujejo odhod na stranišče in priporočajo nošenje plenic, grozijo jim z odpovedjo v primeru nosečnosti in bolezni, ne dovolijo jim ustanoviti sindikata ...