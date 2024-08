Torinski prt je star 2000 let: na njem rjavkasti madeži v obliki 180 cm visokega človeka

Torinski prt je ena najpomembnejših krščanskih relikvij, mnogi namreč že stoletja verjamejo, da gre za kos blaga, v katerem je bil pokopan Jezus Kristus. Prav tako stoletja pa se strokovnjaki trudijo preveriti, ali je to tudi res. Tisti, ki menijo, da je, se sklicujejo na odtis na obeh straneh prta, ki naj bi prikazoval bradatega moža. Leta 1988 so znanstveniki analizirali tkanino in ugotovili, da je bila izdelana v srednjem veku, stoletja za tem, ko je Jezus umrl. Kljub temu skrivnosti prta mnogim niso dale spati in skupina italijanskih znanstvenikov se je odločila, da ga ponovno analizira.

Uporabili so novo tehniko določanja starosti materiala.

Uporabili so novo tehniko določanja starosti materiala, ki vključuje tudi rentgenske žarke in upošteva proces naravnega staranja lanene celuloze, slednjega pa nato pretvori v čas, ki je minil od izdelave tkanine. S tem postopkom so znanstveniki z Inštituta za kristalografijo pri nacionalnem raziskovalnem svetu ugotovili, da so prt izdelali pred približno 2000 leti, torej v času, ko je živel in umrl Jezus Kristus. Možnosti, da gre čisto zares za kos blaga, v katerega je, kot navaja Sveto pismo, Jožef po križanju zavil Jezusovo truplo in ga položil v grobnico, so tako precejšnje.

Od leta 1578 ga hranijo v stolnici sv. Janeza Krstnika. FOTO: Alberto Pizzoli/Afp

Prt je buril domišljijo zgodovinarjev, cerkvenih veljakov, katoličanov in skeptikov že vse od sredine 14. stoletja, ko ga je francoski vitez Geoffroi de Charny podaril dekanu cerkve v Lireyju in trdil, da gre za sveti prt. Blago, na katerem je na obeh straneh mogoče videti močno obledele rjavkaste madeže v obliki približno 180 centimetrov visokega človeka, je nekako našlo pot v italijanski Torino, kjer ga od leta 1578 hranijo v stolnici sv. Janeza Krstnika.