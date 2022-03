Tonin sporočil, koliko slovenskih vojakov so napotili proti ukrajinski meji

Obrambni minister Matej Tonin se je danes na Slovaškem sešel s slovaškim kolegom Jaroslavom Nadom. Govorila sta o razmerah v Ukrajini in sodelovanju Slovenske vojske v Natovi misiji v tej državi, kamor naj bi Slovenija napotila do 200 vojakov. Zavarovali bomo vzhodno krilo Nata, pri tem Slovaki lahko računajo na Slovenijo, je poudaril Tonin.

V luči izrednega srečanja obrambnih ministrov članic Nata v sredo v Bruslju in izražene namere o okrepljeni zaščiti vzhodnega krila zavezništva sta se Tonin in Nad strinjala glede nujnosti čimprejšnje vzpostavitve nove misije zveze Nato na Slovaškem. »Slovenija je pripravljena na Slovaško poslati do 200 vojakov,« je ponovil minister. Slovenija želi na Slovaško "poslati celotno četo, ki je nočemo deliti na več delov«, je dejal Tonin. V minulih dneh se je namreč omenjalo, da bi lahko Slovenija zagotovila do sto vojakov.

»Prepričan sem, da bodo slovenski vojaki dobro opravili svoje naloge, saj so pravi profesionalci,« je Tonin še dejal na novinarski konferenci po pogovorih. Tudi Nad je pozdravil slovensko namero o sodelovanju. Misija, ki bo usmerjena v skupna usposabljanja in krepitev interoperabilnosti, bo na Slovaškem začela delovati v prihodnjih dneh, slovenski vojaki bodo napoteni tja takoj, ko bo mogoče.

Tudi Slovaško zaznamovala ukrajinska vojna

Ruski napad na Ukrajino močno vpliva tudi na Slovaško kot sosednjo državo, saj so Slovaki sprejeli veliko število beguncev. Ob tem je Tonin slovaškemu kolegu obljubil humanitarno pomoč, napoteno posebej na Slovaško.

Ministra sta se pogovarjala tudi o procesu modernizacije vojske, ki predstavlja izziv za obe državi. V pogovorih sta poudarila, da je nujno, da se tudi v luči sodobnih doktrin vojskovanja najprej vzpostavijo osnove opremljanja, ki zagotavljajo vojaško logistiko.

Ob koncu pogovorov sta se ministra dotaknila tudi oblikovanja dokumentov, ki bodo krojili obrambno politiko EU in Nata v prihodnjih letih. Strinjala sta se, da je pri nadaljnjem potrjevanju in končnem oblikovanju dokumentov nujno upoštevati spremenjene varnostne razmere.

V nadaljevanju obiska bo minister Tonin obiskal vadišče Lešt, kjer naj bi se usposabljala tudi slovenska vojska.