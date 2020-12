Inšpektorji razkrili: Kupci so nestrpni, ker morajo čakati pred trgovinami (V ŽIVO)

Trgovci se trudijo upoštevati ukrepe, bolj nestrpni so kupci

V prihodnjih dneh bodo inšpektorji prisotni tudi na smučiščih, kjer moramo tako smučarji kot upravljalci spoštovati vsa objavljena priporočil



Povečan prehod čez slovensko mejo, največ napotitev v karanteno za potnike iz BiH

Do 10. januarja bo vstop v Avstrijo zaostren in bo mogoč le z negativnim PCR testom ali antigenskim testom (ne sme biti starejši od 72 ur). Vsi ostali so napoteni v 10 dnevno karanteno. Veljajo izjeme.



Če želite prehajati občine v svoji regiji, Pečjak pravi



Policisti osupli nad ravnanjem avtodomarjev

Deana Potza ZIRS: V prazničnih dneh se bo večina želela srečati vsaj z družinskimi člani, ki ne živijo z nami na istem naslovu. Katera srečanja so za nas resnično pomembna, presodimo sami, vendar bodimo pri tem razumni in poskrbimo za varno druženje brez posledic.

V Sloveniji so v četrtek odkrili 1.521 okužb z novim koronavirusom. Testirali so 5.869 oseb, delež pozitivnih testov je tako 25,79 odstotka, je razbrati iz podatkov portala sledilnika covida 19. Včeraj je bilo v bolnišnicah 1212 pacientov (17 manj kot v sredo). Na intenzivni negi se je zdravil en pacient. Manj spodbudni podatkih so o umrlih. Umrlo je 41 oseb: v bolnišnicah je umrlo 25 ljudi, trije v negovalnih bolnišnicah in 13 oskrbovancev DSO. Od začetka epidemije je skupaj umrlo že 2274 ljudi.Kot je povedalaiz Ukoma, se v primerjavi s prejšnjim tednom število okužb znižuje že šesti zaporedni dan. »Včeraj je bila potrjena kar 301 okužba manj kot na enak dan prejšnji teden. Gre za zelo spodbudne podatke, za pozitiven trend, ki kaže na to, kako zelo pomembno je, da se vsi držimo samozaščitnih ukrepov,« je dejala.Na ravni celotne Slovenije dvotedenska incidenca znaša 966,8 - nižjo od državnega povprečja imajo še vedno primorsko-notranjska, gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska in goriška regija. Na vrhu pa še naprej vztrajata posavska regija in jugovzhodna Slovenija.Po številu na novo odkritih okužb izstopajo Brežice, Domžale, Kamnik.Na novinarski konferenci sodelujetaiz zdravstvenega inšpektorata in, namestnik generalnega direktorja policije. Ogledate si ji lahko na spodnji povezavi:V tednu od 7. do 13. decembra je bilo opravljenih 2303 inšpekcijskih nadzorov, izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 265 opozoril ter 100 upravnih ukrepov, je pojasnila Potza.Na dan, ko so odprli nekatere prodajalne, so inšpektorji po Sloveniji opravili 53 nadzorov, predvsem v prodajalnah z oblačili in obutvijo. Kršiteljev je bilo šest, izdali so 12 opominov in eno odločbo o prekršku zaradi obratovanja dejavnosti, kljub prepovedi. »Tržni inšpektorat ugotavlja, da se trgovci trudijo upoštevati vse ukrepe, tudi glede prepovedi pomerjanja oblačil in obutve, so pa potrošniki tisti, ki so pogosto nestrpni, ker morajo pred trgovinami čakati in ker izbranega blaga ne morejo pomeriti«.je ob 197 opravljenih nadzorih izrekel 25 opozoril, 13 upravnih odločb in 1 prekrškovno sankcijo. Pri nadzorih varuhov predšolskih otrok je bilo znova ugotovljeno, da 11 od 18 varuhov izvaja dejavnost v nasprotju z odločbo MIZŠ. Predvsem gre za opravljanje dejavnosti v neustreznih prostorih, napačne vpise in preveč otrok v varstvu. Inšpektorji so podali predloge za izbris in ukrepe po zakonu o vrtcih. Z nadzorom v okviru izvajanja predšolske vzgoje bodo na podlagi analiz tveganja usmerjeno in povečano nadaljevali.Tomaž Pečjak je v primerjavi prejšnjega tedna s tednom pred tem, podal naslednje ugotovitve: ob zelo podobnem številu nadzorov, bilo jih je le malenkost več, smo v preteklem tednu izrekli za 14,4 odstotka več opozoril in izdali za 4 odstotke manj glob. Prejeli pa smo 11 odstotkov več prijav domnevnih kršitev s strani občanov.Število potnikov, ki so vstopili ali izstopili iz Slovenije na meji s Hrvaško, se je v zadnjih 7 dneh povečalo za 10,4 %. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta pa je promet za dve tretjine manjši (855.633). Glede na države prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročeno za potnike iz Bosne in Hercegovine 437 (teden poprej 602), Nemčije 287 (0), Hrvaške 209 (271), Srbije 126 (82), Kosova 108 (124) in Severne Makedonije 105 (81).»Če želite uveljavljati izjemo prehajanja med občinami svoje regije, prostovoljno pokažite policistu zaslon elektronske napravo, da je vidno, da imate aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav. Če potuje družina je dovolj, da to izjemo uveljavlja ena oseba,« je dejal Pečjak.Še posebej preventivno je Pečjak izpostavil naslednjo problematiko, ki se pojavlja v zadnjem času. »V posameznih krajih osebe poskušajo z avtodomi kampirati na javnem kraju. Po trenutno veljavnem odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb, kampiranje avtodomov na javni površini v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro zjutraj seveda ni dovoljeno. Kampiranje avtodomov na zato namenjenih površinah – avtokampi, privatna parkirišča, ki so za to namenjena – je dovoljeno, vendar če so osebe ustrezno prijavljene in če to dovoljujejo občinski odloki. Dodatno pa velja opozoriti, da potovanja veljajo le znotraj 4 statističnih regij, saj med posameznimi statističnimi regijami prehajanje ni dovoljeno zgolj zaradi potovanja - razen v primerih uveljavljanja ene od 13 izjem iz 4. člena odloka,« je pojasnil.