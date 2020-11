Toliko je bogat novi predsednik ZDA, s plačo bo bogastvo še povečal

REUTERS Joe in Jill Biden. FOTO: Jim Bourg, Reuters

Izbrani predsednik ZDAima devet milijonov dolarjev, pišejo ameriški mediji. Biden je v začetku predsedniške kampanje izročil finančna poročila za leta 2016, 2017 in 2018, na podlagi katerih je revija Forbes ocenila njegovo bogastvo na toliko. Z zmago na volitvah se bo njegovo bogastvo še povečalo.Od konca 90. leti je Biden napredoval v karieri, njegovi zaslužki pa so se povečali z 42.500 dolarjev letno na 174.000. Te arhivske podatke senata povzemajo mediji.Ko je bil izbran za podpredsednika(na funkciji je bil osem let) je dobival okoli 230.000 dolarjev na leto, kot predsednik ZDA pa bo imel plačo okoli 400.000 dolarjev.Biden in njegova soproga sta resneje začela služiti šele okoli leta 2017, ko se je Biden poslovil s funkcije pri Obami. Iz finančnih poročil julija 2019 izhaja, da sta zleta 2017 in 2018 zaslužila več kot 15 milijonov dolarjev. Od tega mu je največ prinesla pogodba z založbo Flatiron Books (okoli osem milijonov dolarjev), za katero je napisal več knjig, a so Bidnovi precej denarja zaslužili tudi z nastopanjem in govorjenjem na najrazličnejših prireditvah.Bidnovi hiši v Wilmingtonu v državi Delaware sta vredni okoli štiri milijone dolarjev, prav toliko denarja pa naj bi imel v investicijah in osem milijonov dolarjev državne pokojnine, piše portal Town&Country, ki se sklicuje na Forbes.