Toča pustošila po državi, orkanski veter skoraj odnesel žensko (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o hudem neurju s točo in močnim vetrom. Tako hudo je bilo denimo na Reki, ki jo je zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi. Ponekod v mestu in okolici je padala toča, velika kot grahovo zrno, poročajo hrvaški mediji. Dodajajo, da nestabilno vreme ni povzročilo večjih težav v prometu.

Neurje je zajelo tudi območje Karlovca. Po poročanju portala Karlovacki.hr je voda vdirala skozi strehe in okna hiš, poplavilo je kleti in poslovne prostore, zamašili so se številni jaški.

Kako močan je bil veter, si oglejte v spodnjem posnetku, kjer je videti žensko, ki se je ob orkanskem vetru komaj uspela obdržati na terasi.