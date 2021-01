To vas bo o letu 2020 presenetilo

Številni Američani so prepričani, da je bilo leto 2020 najslabše doslej, a se ameriški zgodovinarji po poročanju časopisa Washington Post z njimi ne strinjajo kljub številnim dogodkom, zaradi katerih si večina želi hitrega prihoda novega leta 2021. V ZDA je leto 2020 šele na osmem mestu najslabših let doslej.



Leto 2020 je zaznamovala pandemija covida 19, ki je v ZDA zahtevala že skoraj 340.000 smrtnih žrtev, po svetu pa 1,8 milijona. Proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu je bila sprožena ustavna obtožba, državo so zajeli množični protesti in nemiri zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi. Zahod ZDA so opustošili požari, Trump je zbolel za covidom 19, umrl je legendarni košarkar Kobe Bryant, prišli so morilski sršeni, umrl je voditelj oddaje Jeopardy Alex Trebek, Trump pa sproža dvome o izidu predsedniških volitev.



Kljub temu pa se leto 2020 po tem, kako slabo je, težko primerja z letom 1862, ko je v bitki pri Antietamu med državljansko vojno umrlo sedem tisoč vojakov. Takrat so bile ZDA na robu razpada. Na lestvici najslabših sledi leto 1929, ko je prišlo do borznega zloma in začetka velike gospodarske krize. V pandemiji umrlo 200 milijonov ljudi Potem je tu še leto 1918, ko je ob koncu 1. svetovne vojne za špansko gripo umrlo veliko več ljudi kot zaradi novega koronavirusa. Leta 1962 je kubanska raketna kriza grozila s koncem sveta, leto 1968 so zaznamovali veliki nemiri in atentati znanih osebnosti, za ameriške staroselce oziroma Indijance pa je bilo najbolj tragično leto 1838, ko so jih selili po ZDA.



Kar zadeva celoten svet, naj bi bilo najslabše leto v zgodovini človeštva leto 1348, ko je dosegla vrhunec epidemija kuge, ki je zahtevala 200 milijonov življenj. Med najslabšimi leti sta leto 1944 zaradi holokavsta in leto 1816, ko je zaradi izbruha vulkana v Indoneziji lahkota prizadela več milijonov ljudi.