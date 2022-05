To v zvezi s covidom je presenetilo tudi znanstvenike: znano, kako vpliva na možgane

Znanstveniki, zdravniki in ostali strokovnjaki koronavirus še naprej raziskujejo, a najnovejša študija je prinesla presenetljive ugotovitve. Razkrila je, da lahko covid 19 zmanjša kognitivne sposobnosti in postara možgane celo za 20 let pri tistih, ki so bili hospitalizirani, povzemajo tuji mediji.

V študiji je sodelovalo 46 Britancev, ki so jih hospitalizirali zaradi covida 19 leta 2020. Pokazalo se je, da so na testu za ocenjevanje kognitivnih sposobnosti dosegli slabše rezultate, kot se je pričakovalo oziroma v primerjavi s podobno starostno skupino in primerljivim vzorcem 460 oseb, ki covida niso preboleli.

Zdravniki pravijo, da imajo te osebe težavo najti pravo besedo, več časa potrebujejo za obdelavo podatkov in imajo krajši fokus pozornosti, poudarjajo znanstveniki z univerze Cambridge.

»Nekatere paciente smo spremljali deset mesecev po njihovi akutni okužbi, a smo lahko opazili zelo počasne izboljšave. Povsem mogoče je, da se nekateri od posameznikov ne bodo nikoli povsem pozdravili,«je povedal anesteziolog in strokovnjak za možgane David Menon.

Čeprav so bile kognitivne motnje različne, pa je bil kognitivni upad očiten in tak kot pri ljudeh v starosti od 50 do 70 let.