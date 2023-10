To sta mati in hči iz ZDA, ki ju je izpustil Hamas: To je pravi čudež, neverjetno!

Hamas je v petek sporočil, da je dva talca izpustil iz, kot pravijo, humanitarnih razlogov . »To je naš odgovor na posredovanje Katarja, hkrati pa želimo dokazati ameriškemu ljudstvu in svetu, da so trditve Joeja Bidna in njegove fašistične administracije lažne in neutemeljene,« je dejal tiskovni predstavnik oboroženega krila Hamasa Abu Ubaid. Dve ameriški državljanki, ki ju je osvobodil Hamas, sta Judith (59) in Natalie Raanan iz Chicaga.

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na sprejemu za zbiranje sredstev za svojo predsedniško kampanjo v Washingtonu dejal, da je Hamas napadel Izrael zato, da prepreči normalizacijo odnosov Izraela s Savdsko Arabijo.

Mama in hči sta bila na družinskem obisku v kibucu Nahal Oz, da bi proslavila rojstni dan Juditine matere, ko ju je ugrabil Hamas in ju odpeljal v Gazo. Natalie je pred kratkim končala srednjo šolo in se je veselila počitnic in obiska družine v tujini, je povedal njen stric Avi Zamir. Obe ženski sta bili po izpustitvi odpeljani v Egipt in predani Rdečemu križu, je dejal rabin Dov Hillel Klein, ki se sklicuje na vire v Izraelu.

»Ne vem, zakaj sta bila izbrani oni dve, a to je pravi čudež. Dejstvo, da sta bili izpuščeni, je neverjetno. Naše molitve so bile uslišane. Čeprav je to veliko olajšanje, je še vedno na stotine drugih talcev, ki jih je prav tako treba osvoboditi,« je za medije dodal rabin.

Odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo

Po dnevih čakanja so danes odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko obkoljeno enklavo le dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč, poročajo tuje tiskovne agencije. Na egiptovski državni televiziji so predvajali posnetke, kako je več tovornjakov prečkalo mejo na palestinsko stran.

O tem, da bodo odprli mejni prehod ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času), je sprva davi obvestilo ameriško veleposlaništvo v Izraelu. Kot je dodalo, ne vedo, koliko časa bo prehod odprt, poroča britanski BBC.