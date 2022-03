»To sta dva najverjetnejša scenarija za konec vojne. Oba sta nevarna​«

Christopher S. Chivvis, direktor ameriškega državnega programa Statecraft pri neodvisnem raziskovalnem centru za mednarodne odnose Carnegie Endowment for International Peace, je objavil analizo mogočega izida vojne v Ukrajini. Analizo je objavil britanski Guardian.

Uvodoma je zapisal, da se »včasih vojne hitro začnejo, a je načelo strategije, da so vedno nepredvidljive in jih je zelo težko končati«. Po njegovem mnenju je vojna v Ukrajini že eskalirala, in to hitreje, kot bi večina strokovnjakov lahko to pred enim tednom napovedala ali si predstavljala. »S svojo vojsko je obkolil velika ukrajinska mesta in grozi, da jih bo zravnal s termobaričnim orožjem, kasetnim strelivom in z vodenimi projektili. To bo teroriziralo civilno prebivalstvo in bi lahko demoraliziralo nadaljnji ukrajinski odpor.«

»Konflikt bi lahko eskaliral v drugo regijo, kot je Balkan, kjer se že dolga leta soočajo s številnimi konflikti. Rusija ima tam široko mrežo obveščevalnih in varnostnih služb. Medtem Nato, G7 in druge države s sankcijami gospodarsko kaznujejo Rusijo. Nekaj evropskih držav, ki so bile do vojne zadržane, so se vojaško vključile v konflikt na način, da pošiljajo orožje in financirajo ukrajinski odpor.«

H končanju vojne vodita dve poti

Pri tej eskalaciji lahko strokovnjaki razmišljajo o številnih scenarijih, kako bi se konflikt lahko končal, pravi Chivvis. »Moje izkušnje kot člana ameriškega nacionalnega obveščevalnega časnika za Evropo so, da sta le dve poti, ki vodita h koncu vojne: prva je nadaljevanje eskalacije, potencialno prek jedrskega orožja, in druga grenak mir, vsiljen poraženi Ukrajini, ki ga bodo ZDA in mnoge evropske zaveznice izjemno težko pogoltnile.«

Dodal je: »Glede na trenutne razmere se zdi malo verjetno, da bi se Putin, ki je že toliko vložil v to vojno, zadovoljil s čim manj kot popolno podrejenostjo ukrajinske vlade. Najverjetnejša strategija pri tem bo, da bi popolnoma zravnal Harkov, kot v primeru Groznega ali Alepa, nato pa grozil, da bo Kijev požgal do tal.«

»Če jim bo uspelo strmoglaviti ukrajinsko vlado, bo Rusija v Kijevu ustanovila marionetno vlado, ki bo podpisala za Rusijo zelo ugodne pogoje o predaji,« predvideva Chivvis.

»Druga možnost je, da bi vstaja močno oslabila ruske sile. Ukrajinska uporniška vojska bi lahko povzročila veliko škodo ruskim silam in spodkopala Putinov položaj med ruskimi elitami, od katerih je vlada odvisna. Mogoče so tudi druge poti do nadaljnjega stopnjevanja, a vse na koncu vodijo do jedrskega praga. Številne vojne igre, ki so jih vodili ZDA in zavezniki od ruske invazije na Ukrajino leta 2014, jasno kažejo, da bi Putin verjetno uporabil jedrsko orožje, če bi ugotovil, da je njegov režim ogrožen,« je zaključil.