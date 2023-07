To sporočilo z vrha Nata bo Putina razbesnelo, svet čaka odgovor Kremlja (FOTO)

Države članice Nata so danes na vrhu v Vilni ponovno potrdile, da bo Ukrajina postala članica zavezništva, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Čeprav Ukrajina ni dobila vabila za članstvo v Natu, pa so se voditelji strinjali o poenostavitvi njenega procesa pridruževanja.

Stoltenberg je tako dejal, da so voditelji držav članic sprejeli njegov predlog, da Ukrajini ne bi bilo treba izpolniti akcijskega načrta za članstvo, v katerem bi določili pogoje za pristop države k zavezništvu in preverjanje njihovega izpolnjevanja. Tako bo pristopni proces Ukrajine sestavljen zgolj iz enega koraka namesto iz dveh, je pojasnil.

Stoltenberg: Z voditelji smo ponovno potrdili, da bo Ukrajina postala članica Nata. FOTO: Ints Kalnins Reuters

Poleg tega je zavezništvo potrdilo večletni program neubojne pomoči Kijevu, kar bo ukrajinskim silam pomagalo pri prehodu na standarde Nata.

Prvi dan vrha so se voditelji strinjali tudi o vzpostavitvi sveta Nato-Ukrajina, s čimer bodo nadgradili politične odnose med stranema. Ustanovno zasedanje bo potekalo v sredo, udeležil pa se ga bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

»To je močan paket za Ukrajino in jasna pot proti njenemu članstvu v Natu,« je prepričan Stoltenberg, ki pa ni neposredno navedel, kateri so pogoji, ki jih mora za članstvo izpolniti Ukrajina. Končno odločitev o članstvu bodo seveda sprejele članice, je še povedal.

Ob tem je dodal, da pa se voditelji strinjajo, da je najprej nujno, da Ukrajina zmaga v vojni z Rusijo, saj da se sicer ne bodo mogli pogovarjati o morebitnem članstvu.