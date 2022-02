To so znaki, da ste preboleli omikron, a tega niti vedeli niste

Različica omikron se je doslej izkazala za tako, ki povzroča blažje simptome. Vpliva na zgornja dihala, kar pomeni, da pljuča pri večini bolnikov niso ogrožena. Ker je simptome težko razlikovati od običajnega prehlada, se nekateri ne testirajo. Če ste bili v zadnjem obdobju bolni, a se niste testirali, bi lahko naslednji simptomi pomenili, da ste preboleli omikron različico, pišejo tuji mediji, ki se sklicujejo na The Times of India.

Ključni simptomi

Doslej so bili povišana telesna temperatura, kašelj, izguba vonja in okusa skoraj zanesljiv znak okužbe s koronavirusom. To se je z omikronom spremenilo. Pri njem so najpogostejši simptomi boleče in srbeče grlo, smrkanje, glavobol, boleči udi in utrujenost.

Profesor Tim Spector, šef študije za covid, je za The Times of India dejal, da bi se morali testirati vsi, ki imajo te simptome.

Vsi v družini so se okužili, eden za drugim

Respiratorni virusi so že v osnovi nalezljivi, a omikron je trenutno prevladujoč na svetu. Prav tako se je pokazalo, da se prenaša mnogo hitreje kot prejšnje različice, zato je le malo možnosti, da se ne bi nalezli, če ste bili v stiku z okuženim.

Če ste bili bolni in so vaši domači prav tako zboleli, je bil razlog za to verjetno omikron.

Prebavne težave

Po najnovejših raziskavah okuženi z omikronom pravijo, da so imeli prebavne težave. Bruhanje, slabost, izguba teka se povezujejo z omikronom.

Izpadanje las v večini primerov

Alopecija ali izpadanje las je običajen simptom pri mnogih, ki so preležali covid. Strokovnjaki to pripisujejo emocionalnemu stresu, zdravilom in sproščanju proinflamatornih citokinov kot odgovor na virus. Če ste v nekem trenutku ugotovili, da vam lasje izpadajo bolj kot običajno, a se niste testirali, je mogoče, da ste imeli omikron.

Infekcija očesa ali osip

Po pisanju tujih medijev sta infekcija očesa in nenavaden osip na prstih nog tudi lahko znak, da ste imeli omikron.