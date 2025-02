To so skrb vzbujajoče novice o stanju papeža Frančiška

»Papež Frančišek se zdravi zaradi zapletene klinične situacije in bo ostal v bolnišnici, dokler bo treba,« so sporočili iz Vatikana. Poudarili so, da so morali zdravniki zaradi zapletene klinične slike spremeniti zdravljenje okužbe dihalnih poti, zato bo ostal v bolnišnici, dokler bo treba, navaja BBC.

88-letnika so v petek sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli na zdravljenje in preiskave zaradi bronhitisa. V zadnjem obvestilu je Vatikan še navedel, da ima papež polimikrobno okužbo dihalnih poti, zaradi česar je treba spremeniti njegovo zdravljenje. V nedeljo tako ni mogel opraviti svoje redne tedenske molitve na Trgu svetega Petra ali voditi posebne maše za umetnike ob jubilejnem letu Katoliške cerkve.