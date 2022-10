To so posnetki Putinovega vlaka, ki prevaža jedrsko opremo proti ukrajinskemu bojišču (VIDEO)

Posnetki ruskega vlaka, ki prevaža jedrsko opremo proti ukrajinskemu bojišču, so še okrepili strahove, da bi Vladimir Putin morda preizkusil jedrsko orožje. Posnetek je bil objavljen na promoskovskem kanalu Rybar, posneli pa naj bi ga v osrednji Rusiji. Prikazuje, kako vlak, prevaža transporterje in druga oklepna vozila.

Vojaški analitik Konrad Muzika je dejal, da je ta vlak povezan z 12. generalnim direktoratom na ministrstvu, ki je odgovoro za rusko jedrsko orožje, njegovo skladiščenje, vzdrževanje in izdajo enotam, piše Sky News.

Muzika meni, da so oklepniki namenjeni izključno zaščiti jedrskih enot in da je objava posnetka verjetno nekakšno opozorilo Zahodu. Zaskrbljujoči posnetki so se namreč pojavili, ko se je pojavilo poročilo, da bo Rusija preizkusila svoje tako imenovano »orožje apokalipse« oz. jedrski torpedo Poseidon. Torpedo je na podmornici K-329 Belgorod, ki pluje proti Arktiki, kjer ga namerava ruska vojska po poročanju časnika La Repubblica preizkusiti.

Muzika je dejal, da prevoz vojaške opreme, ki pripada enotam z jedrskim orožjem, ne pomeni nujno, da se Rusija pripravlja na namestitev jedrskega orožja v Ukrajini.

Trije možni scenariji

»Morda je to signal Zahodu, da so se razmere v Ukrajini zaostrile. Lahko pa gre za prevoz opreme ruskih strateških raketnih sil (RVSN), ki jeseni izvajajo vojaške vaje in urjenja. Tudi lahko bi šlo za pošiljanje opreme za vajo jedrskega odvračanja Thunder, je dejal Muzika, poroča Daily Mail.

RVSN je veja ruskih oboroženih sil, ki tvori osnovo nacionalnega programa jedrske obrambe. Sestavljen je iz več deset polkov, ki nadzorujejo na tisoče kosov jedrskega orožja in medcelinskih balističnih raket (ICBM). Vojaške vaje »Grom« združujejo enote ruskih kopenskih, zračnih in pomorskih jedrskih sil, da bi preizkusile njihov odziv v primeru jedrskega spopada. Nazadnje so potekali oktobra 2019.