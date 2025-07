To so posnetki ogromne eksplozije v Rimu, prebivalci v paniki, več poškodovanih (VIDEO)

V italijanski prestolnici je danes zjutraj odjeknila silovita eksplozija na bencinski črpalki, v kateri je bilo poškodovanih najmanj 21 ljudi, med njimi policisti, gasilci in zdravstveno osebje. Dogodek je prebivalce v bližini prisilil v nujno evakuacijo, posnetki s prizorišča pa prikazujejo veliko oranžno ognjeno kroglo in gost temnosiv dim, ki se je valil nad okoliškimi stavbami.

Po poročanju italijanskih medijev se je incident zgodil v rimskem okrožju Prenestino na jugovzhodu mesta, v neposredni bližini vrtca in športnega kluba. Gasilci še vedno gasijo ogenj, na prizorišču je deset gasilskih enot, so sporočili iz italijanske gasilske službe.

Dve eksploziji, druga močnejša

Po pričevanjih, ki jih povzema dnevnik Corriere della Sera, je najprej zagorelo, nato pa sta ob 8.18 uri po lokalnem času sledili dve eksploziji v kratkem razmiku – druga naj bi bila veliko močnejša. Očividci so za medije povedali, da so eksplozijo čutili v številnih okoliških zgradbah, iz katerih so leteli delci stekla in kovine.

Na družbenih omrežjih objavljene fotografije kažejo razmetane ostanke po športnem igrišču, ograja okoli igrišča pa je bila močno poškodovana in zvita od silovitega udara.

V odziv se je vključila tudi premierka

Italijanska premierka Giorgia Meloni je že govorila z rimskim županom Robertom Gualtierijem o razmerah in poteku ukrepov po eksploziji. Policija medtem še vedno preiskuje prizorišče, da bi ugotovila dejansko razsežnost škode in morebitna dodatna tveganja.

Za zdaj vzrok eksplozije še ni znan, a italijanske oblasti zagotavljajo, da bodo nadaljevale s podrobno preiskavo dogodka. V soseski medtem vlada napetost, saj prebivalci poročajo o velikem strahu in paniki, predvsem zaradi bližine vrtca in dejstva, da so eksplozije ogrozile tudi otroke in šolarje v neposredni bližini.