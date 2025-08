Najnevarnejše v Evropi: od madžarske avtoceste do »prekletega« grškega prelaza

Neravne ceste, ekstremne vremenske razmere in prometni zastoji lahko potovanje spremenijo v nočno moro. A to še zdaleč seveda ni vse, kar vas lahko doleti na cestah po Evropi. Katere pa so tiste ceste, ki veljajo za najnevarnejše?

Madžarska avtocesta M1

Madžarska avtocesta M1 glavna prometna žila med Budimpešto in avstrijsko prestolnico Dunajem, ima eno najvišjih stopenj nesreč v državi. Ena najhujših nesreč je bila trčenje 42 vozil, vključno s petimi vlačilci s priklopniki leta 2023. Trčenje se je zgodilo po peščeni nevihti, ki je zajela avtocesto. Trenutno poteka obsežna prenova avtoceste, da bi jo uskladili z evropskimi standardi.

Katara: »preklet« grški gorski prelaz

Prelaz Katara v Grčiji, ki se razteza med vzhodnima regijama Tesalije in Epira, je epska pot na 1705 metrih nadmorske višine, s pogledom na okoliške gore in doline. Ime Katara pomeni »prekleta«. Legenda pravi, da jo je preklel škof, ki se je v 19. stoletju soočil z izjemnimi težavami, ko jo je poskušal prečkati. Znana je kot ena najnevarnejših, najstrašnejših in najvišjih gorskih cest v Evropi. Vozniki naj bodo zaradi ozkih in strmih ovinkov previdni pri nasproti vozečem prometu. Pozimi je bolje, da po njej ne vozite, še posebej, če gre za star avto. Danes se je promet na tej poti zmanjšal zaradi odprtja varnejše avtoceste A2 Egnatia Odos, ki poteka skozi predore južneje.

Romunski Transfăgărășan

Romunija ima najvišje tveganje za okvaro avtomobila, navaja družba Ovoko. Vozniki naj bodo še posebej previdni na avtocesti DN7, znani tudi kot Transfăgărășan. 151-kilometrsko gorsko pot, ki povezuje regiji Transilvanijo in Vlaško, pogosto prizadenejo poplave, zemeljski plazovi in skalni podori, zaradi česar je ena najnevarnejših v Evropi. Zapletena cesta, zgrajena v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, da bi državo pripravila na morebitno sovjetsko invazijo, je zahtevala visoke človeške žrtve. Tako naj bi med gradnjo umrlo najmanj 40 vojakov, navaja Euronews.

Stelvio: Vrtoglavi spust po Alpah

Prelaz Stelvio dolg 49 kilometrov, z vrhom, visokim več kot 2700 metrov, s svojimi serpentinami je ena najlepših, a tudi najnevarnejših cest v državi.

Veličastno cesto v vzhodnih Alpah je med letoma 1820 in 1825 zgradilo habsburško cesarstvo, da bi povezalo Avstrijo z njenimi ozemlji Lombardije. Med prvo svetovno vojno je bila prizorišče številnih bitk med Italijo in avstrijskim cesarstvom. Prelaz je vsako leto konec avgusta za en dan zaprt, da se naredi pot za približno 8000 kolesarjev in več deset tekačev.