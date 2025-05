To so favoriti za naslednjega papeža, eden močno vodi

Jutri se v Vatikanu začne konklave, postopek, v katerem bodo izbrali naslednjega papeža. Kardinali v času, ko bo potekal konklave, ne bodo smeli zapustiti Vatikana, stika z zunanjim svetom ne bodo imeli niti preko mobilnih telefonov, saj bodo v tem času prekinili telefonski signal znotraj ozemlja Vatikana. To bo med drugim zagotovilo, da so kardinali osredotočeni izključno na svojo nalogo in obenem zaščiteni pred zunanjimi vplivi.

Dolžina konklava je lahko zelo različna, nekateri so trajali le nekaj dni, najdaljši kar tri leta. Izvolitev papeža Frančiška je trajala dva dni. Ne glede na dolžino procesa pa je cilj vedno enak: doseči dvotretjinsko večino, ki je potrebna za izvolitev novega papeža.

Izbira novega papeža je velika odgovornost in ključna za prihodnost Katoliške cerkve. Novi papež bo moral nasloviti številne izzive, ki jih prinaša sodobni svet, vključno s socialno pravičnostjo, okoljsko odgovornostjo in odnosom cerkve do marginaliziranih skupin, slednje je bilo še posebej blizu pokojnemu Frančišku.

Favoriti so štirje

Med glavnimi kandidati za naslednjega papeža je Pietro Parolin, trenutni državni sekretar Vatikana, ki velja za favorita. Da bo prav on naslednji papež, je na stavnicah trenutno 27-odstotna možnost. Parolin je znan po svoji pragmatičnosti in sposobnosti reševanja kompleksnih globalnih vprašanj, kot so odnosi med Vatikanom in Kitajsko ter situacija v Ukrajini. Če bo izbran, je pričakovati, da bo nadaljeval reformistične politike papeža Frančiška in okrepil mednarodne odnose cerkve.

Drugi favorit je Luis Antonio Tagle iz Filipinov, ki mu stavnice trenutno napovedujejo 21 odstotkov možnosti za zmago. Znan je po svoji toplini in komunikacijskih veščinah, nekoč je bil nadškof Manile, njegova vizija pa je izredno podobna tisti papeža Frančiška, priljubljen je zaradi svojega pristopa k marginaliziranim skupinam ter povezave med cerkvijo v Aziji in cerkvijo v razvijajočem se svetu. Njegova morebitna izvolitev bi lahko pomenila premik k večji socialni pravičnosti in ponižnosti v cerkvi.

Dva sta izenačena

Peter Turkson iz Gane je tretji favorit, možnosti, da postane naslednji papež na stavnicah znašajo 13 odstotkov. Turkson je eden najvidnejših afriških predstavnikov v katoliški cerkvi in je znan po močnem zagovarjanju socialne pravičnosti in okoljske odgovornosti. Kot prefekt Dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja je imel pomembno vlogo pri vprašanjih, kot so podnebne spremembe, ekonomska neenakost in mirovna prizadevanja. Če bo izbran, bi lahko postal prvi afriški papež po 1500 letih.

Med kandidati je tudi Matteo Zuppi, italijanski kardinal, prav tako znan po svojem delu z marginaliziranimi skupinami. Tudi on ima trenutno 13-odstotno možnost za zmago na konklavu. Njegova morebitna izvolitev bi lahko pomenila nadaljevanje politike osredotočanja na socialno pravičnost in podporo šibkejšim članom družbe. Zuppi je priljubljen zaradi svoje dostopnosti in praktičnega pristopa k reševanju težav.