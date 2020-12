To so edina varna območja pred koronavirusom v celotni Evropi

FOTO: ECDC

V večini evropskih držav je z novim koronavirusom okuženih vedno več prebivalcev, pred nekaj meseci pa je bila celo uvedena klasifikacija držav in območij znotraj njih po barvi glede na število okuženih na sto tisoč ljudi in odstotek pozitivnih.Medtem ko je celotna Evropa večinoma rdeča, obstaja majhno število držav in območij, ki jim je uspelo ostati v oranžni barvi, kot recimo Islandija, večina Norveške, večina Finske, pa tudi Irska, na zemljevidu pa najdemo tudi dve majhni, zeleni piki. Gre za avtonomno finsko provinco, otok Åland, kjer se sicer govori v švedščini, in drugo osamljeno območje, Ferski otoki.Mimogrede, na Alandskih in Ferskih otokih je bilo v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev okuženih manj kot 25, delež pozitivnih testov pa je pod štirimi odstotki. Tehnično Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) tu vključuje tudi Grenlandijo. Še prej, sredi oktobra, je bila edina zelena cona v Evropi - Istra.