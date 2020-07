To so države, ki jih je naša soseda dala na rdeči seznam

Avstrija bo v četrtek ustavila vse redne letalske linije v 18 držav, kjer je tveganje za okužbo z novim koronavirusom veliko. Na rdečem seznamu so se tako znašle tudi države zahodnega Balkana, Bolgarija, Romunija, Moldavija in Egipt, poroča Večernji list.



Prepoved letov v Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Albanijo in Bosno in Hercegovino bo veljala najmanj do konca julija. Omejitev zračnih linij po drugi strani ne velja več za italijansko pokrajino Lombardijo, saj so jo umaknili z rdečega seznama.



Še naprej pa prepoved ostaja za Belorusijo, Kitajsko, Veliko Britanijo, Iran, Portugalsko, Rusijo, Švedsko in Ukrajino. Izjeme so terenski prevoz, hudo bolne osebe, repatriacija Avstrijcev iz tujine, zdravstveno osebje in osebje za 24-urno oskrbo starejših in bolnih ter nekateri kmetijski delavci.