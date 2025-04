To so bile Papeževe zadnje besede

Papež Frančišek se je pred smrtjo zahvalil svojemu osebnemu zdravstvenemu asistentu, ki ga je spodbudil, da je na velikonočno nedeljo pozdravil množico na Trgu svetega Petra v Vatikanu, so sporočili iz Vatikana. Dodali so, da so bile to ene njegovih zadnjih besed, poročajo tuje tiskovne agencije.

88-letni papež iz Argentine je umrl v ponedeljek zjutraj zaradi možganske kapi, manj kot mesec dni po tem, ko se je vrnil domov po petih tednih zdravljenja v bolnišnici zaradi pljučnice.

»Hvala, ker ste me pripeljali nazaj na trg,« je po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News dejal Frančišek svojemu negovalcu Massimilianu Strappettiju po zadnji vožnji s papamobilom.

Papež je bil med velikonočnimi praznovanji v nedeljo videti izčrpan, a je kljub temu pozdravil množico in se peljal po Trgu svetega Petra, kjer je bilo zbranih okoli 35.000 ljudi.

Znova objel ljudi

»Misliš, da mi bo uspelo?« je papež vprašal Strappettija, preden je šel med ljudi. Zdravnik ga je pomiril. Frančišek je nato okoli 15 minut mahal množici in blagoslavljal dojenčke iz papeškega vozila, ki so ga obkrožali številni varnostniki. Pri tem ga je z vzkliki Viva il papa (Naj živi papež) spodbujalo na tisoče navdušenih vernikov.

Popoldne je papež po poročanju Vatican News preživel v svoji rezidenci v Domu svete Marte in v miru večerjal.

Zdravstveno stanje papeža se je poslabšalo v ponedeljek okoli 5.30 zjutraj. Več kot uro pozneje je s postelje pomahal Strappettiju, kar spletni portal opisuje kot gesto v slovo, nato pa je padel v komo.

»Ni trpel, vse je potekalo dokaj hitro,« so še sporočili iz Vatikana. Dodali so, da je Frančišek umrl, potem ko je po dolgem času znova objel ljudi.

Frančiška, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let, so razglasili za mrtvega ob 7.35. Iz mrliškega lista, ki ga je Vatikan objavil v ponedeljek zvečer, je razvidno, da je umrl zaradi možganske kapi, ki je povzročila komo in nepovratno odpoved srca in ožilja. Pogreb papeža bo v soboto, na njegovo željo ga bodo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.