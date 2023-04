To razkrivajo ameriški tajni dokumenti o Sloveniji

Ameriški tajni dokumenti, ki so pricurljali v javnost, razkrivajo vpletenost evropskih držav v vojno v Ukrajini. Politico, ki je pridobil 50 strani dolg dokument, poroča, da je v teh dokumentih omenjena tudi Slovenija. Pišejo, da Poljska in Slovenija zagotavljata skoraj polovico tankov, ki so namenjeni Ukrajini, Madžarska pa pomoč zagotavlja le preko svojega zračnega prostora.

Politico sicer navaja, da obstaja možnost, da so nekatere informacije v teh dokumentih neresnične. ZDA pa so priznale, da je prišlo do kršenja obveščevalnih podatkov, zaradi česar so v četrtek tudi aretirali 21-letnega Jacka Teixeira, pripadnika obveščevalnega krila letalske nacionalne garde zračnih sil.

Dokumenti, ki so pricurljali v javnosti, razkrivajo še, da so na ukrajinskih tleh posebne evropske sile in da Španija in Francija načrtujeta postavitev ključnega raketnega sistema na bojna polja v Ukrajini. V dokumentih je zapisano še, da je Turčija potencialni izvor orožja za ruske plačance in da Turčija pomaga Rusiji in Belorusiji pri izogibanju sankcij na tak način, da kupuje ruske proizvode in jih prodaja naprej v Evropo.

V dokumentih še piše, da v Ukrajini deluje evropska specialna enota, v kateri naj bi bilo 97 ljudi. Od tega 50 pripadnikov britanskih specialnih enot, 17 iz Latvije, 15 iz Francije, ena oseba iz Nizozemske in 14 Američanov. Njihova aktivnosti in lokacija niso poznane. Navedeno je še, da Evropa kar se tiče vojne prekaša Ameriko le pri dobavi tankov. Največji dobavitelj pa naj bi bili Slovenija in Poljska, ki sta skupaj zagotovili kar polovico dostavljenih tankov.