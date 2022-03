To potrebujete, da bi preživeli jedrski napad

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal možnost jedrskega napada, ko je zahod uvedel sankcije proti Rusiji. Britanski premier Boris Johnson trdi, da je Putinova grožnja način, kako preusmeriti pozornost. Je pa dejstvo, da ima Rusija več tisoč jedrskih konic. Portal The Independent je objavil članek z naslovom Kako preživeti jedrski napad, v katerem so predstavili seznam potrebščin, ki vam bi lahko prišle prav v dnevih po jedrskem napadu. Seveda, če do tega sploh pride. Za začetek je treba najti zaklonišče. Če imate okna, jih je treba oblepiti, da v prostor ne prodre prah, in izklopiti ventilacijo.

Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah ameriške vlade (Fema) meni, da bi naslednje potrebščine morali imeti v svojem kompletu za preživetje:

• tri litre vode na osebo, kar bo dovolj za tri dni

• nepokvarljiva hrana za tri dni

• radio na baterije: informacije po napadu bodo nujne, prav tako spremljanje vremenske napovedi.

• svetilo

• prva pomoč

• piščalka

• maska za zaščito dihal

• plastična folija in lepilo, s katerimi boste na odprtinah onemogočili vdor prahu v zaklonišče

• vlažne brisače, vrečke za smeti in vrvice: za higieno

• ključ ali klešče za izklop komunalnih storitev

• odpirač za konzerve

• lokalni zemljevidi