To poletje se dogaja pokoronski turistični razcvet

Na Hrvaškem so v sedmih letošnjih mesecih ustvarili 10,3 milijona turističnih prihodov in 54,3 milijona prenočitev, kar je 60 oziroma 46 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Število prihodov predstavlja 89 odstotkov številke iz predkoronskega leta 2019, število prenočitev pa 95 odstotkov.

Tuji turisti so na Hrvaškem v prvih sedmih mesecih letos ustvarili 47,8 milijona prenočitev, domači pa 6,6 milijona. Največ prenočitev tujih turistov v sedmih mesecih je odpadlo na obiskovalce iz Nemčije (11,4 milijona), Slovenije (šest milijonov), Avstrije (4,4 milijona), Poljske in Češke (3,5 milijona) ter Slovaške in Združenega kraljestva (1,9 milijona). Največ prenočitev je bilo v zasebnih nastanitvah (20,2 milijona), sledili so hoteli (12,2 milijona) in kampi (10,9 milijona).

Po območjih prednjači Istra (15,8 milijona turističnih prenočitev). Sledijo Splitsko-dalmatinska županija (9,9 milijona), Primorsko-goranska županija oziroma širše območje Kvarnerja (9,5 milijona), Zadrska županija (7,7 milijona), Dubrovniško-neretvanska županija (4,1 milijona) in Šibeniško-kninska županija (3,4 milijona). Po večjih destinacijah je na prvem mestu istrski Rovinj (2,4 milijona prenočitev), pred Dubrovnikom (dva milijona), Porečem (1,9 milijona), Splitom (1,6 milijona) in Umagom (1,5 milijona).

Grčija v turističnem razcvetu

Po besedah ministrice za turizem in šport Nikoline Brnjac je bil po dobrem polletju julij še boljši, saj je število gostov iz Nemčije, Češke, Poljske in Avstrije celo preseglo predkoronsko raven, podobno ugodna gibanja pa se obetajo tudi avgusta. Julija je po podatkih, ki jih zbirajo na ministrstvu, južno slovensko sosedo obiskalo 4,5 milijona turistov, ki so ustvarili 29,4 milijona prenočitev. To je 18 oziroma 16 odstotkov več kot lani, glede na julij 2019 pa to predstavlja 98 odstotkov takratnega števila prihodov in 96 odstotkov pred korono ustvarjenih julijskih prenočitev.

V prihajajočih avgustovskih tednih gre v državi dnevno pričakovati okoli 1,2 milijona turistov, saj so na počitnicah med drugim Italijani ter prebivalci najbogatejših nemških zveznih dežel Bavarska in Baden-Württemberg.

Z dozdajšnjo turistično bero so zadovoljni tudi v Španiji in Grčiji. Prvo je junija obiskalo 7,5 milijona turistov, dvakrat več kot junija lani in slabih 15 odstotkov manj kot v predpandemičnem letu 2019. Medtem je Grčija znova v velikem turističnem razcvetu. Junija jo je obiskalo 3,5 milijona turistov, trikrat več kot junija lani in že več kot rekordnega junija 2019, kar nakazuje, da bi država letos lahko podrla rekord iz leta 2019, ko jo je obiskalo okoli 33 milijonov turistov.

Ti so junija v Španiji zapravili devet milijard evrov, trikrat več kot junija lani, v prvih šestih mesecih letos pa je število turistov tam preseglo 30 milijonov, kar predstavlja 80 odstotkov obiska v prvi polovici leta 2019.