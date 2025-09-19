To pa je blamaža! Putinov propagandist razkril natančno lokacijo elitne ruske vojaške baze (VIDEO)

Baza elitnega centra Rubikon za napredne brezpilotne tehnologije ruskih oboroženih sil je bila po naključju razkrita, in to po zaslugi lastne propagande. Lokacijo centra so ugotovili z analizo video gradiva, ki ga je objavil Vladimir Solovjov, eden glavnih propagandistov Kremlja, je tako navedel Ukrainian News.

V seriji treh posnetkov, ki sta jih objavila rusko obrambno ministrstvo in Solovjov sam, vključno s posnetkom za obletnico Rubikona, so strokovnjaki prepoznali številne značilne notranje podrobnosti. Od napisov nad stranišči z angleškimi prevodi, prevlek za stebre, plakatov na stojalih in napihnjene ovire za drone.

Patriotski park

Ti elementi so sovpadali s promocijskimi materiali in fotografijami iz parka Patriot, razstavnega kompleksa v bližini Moskve. Analiza je potrdila, da center zaseda dvorano D in del dvorane C južnega dela kompleksa.

Posnetek prikazuje tudi parkirišče z vozili in transporterji za upravljavce dronov. Patriotski park je sicer ogromen vojaško-domoljubni kompleks, ki ga je odprlo rusko ministrstvo za obrambo.

Čeprav je bil zasnovan za razstave in demonstracije vojaške opreme, je predstavljen tudi kot civilni objekt. Prav ta dvojna vloga Rusiji omogoča, da znotraj civilne infrastrukture skrije vojaške objekte.