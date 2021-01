To o Janezu Janši piše časnik The New York Times

Razpisali so se tudi o muzejih in raperju Zlatku

Članek o Janezu Janši. FOTO: The New York Times

The New York Times se je razpisal o slovenskem premierju. Označili so ga za »nacionalističnega politika« in ga primerjali z nekdanjim ameriškim predsednikom. Novinarnavaja, da gre za tretjo vlado Janeza Janše, potem ko je vlado vodil med leti 2004 in 2008 ter 2012 in 2013, ko je »njegovo vlado odnesel korupcijski škandal«.»Gospod Janša je znan po spletnih napadih na svoje nasprotnike, vključno z mediji, za katere misli, da so pristranski. Prav tako nasprotuje imigraciji. Po tokratni Janševi vrnitvi na položaj pa je v ospredje prišla še priljubljena tema številnih populistov: kultura,« piše časnik, ki je izpostavil tudi menjave na direktorskih položajih najpomembnejših muzejev v državi.Novinar navaja tudi, da je v zadnjih desetih mesecih vlada Janeza Janše zamenjala direktorje nekaterih najpomembnejših slovenskih muzejev, med njimi Narodnega muzeja, Muzeja novejše zgodovine in Moderne galerije.The New York Times pa omenja tudi Zlatka in poskus raperjevega izbrisa iz evidence samozaposlenih v kulturi. », katerega pravo ime jeje v telefonskem intervjuju dejal, da mu je vlada spremenila status, ker je preveč časa namenil protivladnim protestom. Odločbo je izpodbijal na sodišču in bila je razveljavljena, je dodal,« so že zapisali.Po mnenju številnih umetnikov, akademikov in intelektualcev je do sprememb menjav direktorjev v muzejih prišlo, ker oblast želi omenjene institucije obrniti v konservativno in nacionalistično smer, piše ameriški časnik. Vlada to zanika. Kot je za newyorški časnik dejal svetovalec za odnose z javnostmi na kulturnem ministrstvu, novi direktorji niso nameščeni politično, pač pa so bili izbrani na javnem razpisu.Premier Janez Janša se na članek, ki je bil objavljen v ameriškem časniku, še ni odzval.