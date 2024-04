To o napadu pravi Iran

Predstavnik iranskega državnega centra za kibernetski prostor je zanikal raketni napad na njegovo državo.

Hossein Dalirian je na X zapisal, da »z zunanjih meja ni bilo nobenega zračnega napada na Isfahan ali druge dele države«. Rekel je, da je Izrael »pravkar naredil neuspešen in ponižujoč poskus nadzora nad brezpilotnimi letali in so bili sestreljeni«.

Iranski državni mediji so poročali podobno in dejali, da so bili sistemi zračne obrambe ponoči aktivirani na več območjih države, da bi ciljali na možne tarče, vendar ni bilo poročil o neposrednem zadetku ali eksploziji. Dodajajo še, da so vsi objekti, tudi jedrski, varni, poroča informer.rs.