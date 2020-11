To morate vedeti, če odhajate na Hrvaško

Na Hrvaškem od danes do 15. decembra veljajo ostrejši protikoronski ukrepi za celotno državo. Ti so določeni tudi za zbiranje ljudi. Prav tako so zaprli nočne lokale ter skrajšali delovni čas ostalih gostinskih objektov. Že od petka so ukrepi poostreni tudi v varaždinski županiji, ki meji na Slovenijo.



Hrvaška od oktobra beleži občuten porast okužb z novim koronavirusom ter števila bolnikov s covidom 19, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici ter intenzivno nego. V preteklem tednu je za covidom 19 umrlo več ljudi kot v prvih šestih mesecih po izbruhu epidemije državi skupaj. Lokali še vedno odprti, a z omejitvami

Na Hrvaškem je od polnoči zbiranje ljudi na javnih mestih omejeno na 25. Na porokah je poslej dovoljeno 15 ljudi, na pogrebih 25. Na zasebnih druženjih je dovoljeno do deset ljudi.



Za dogodke, kot so kulturno-umetniške profesionalne prireditve, kino predstave ali cerkveni dogodki, so število udeležencev omejili na velikost prostora. Omejitve števila kupcev veljajo tudi za trgovine. Športne prireditve bodo še najprej potekale brez gledalcev.



Na Hrvaškem so tudi zaprli nočne klube, kazinoje ter klube z igralnimi avtomati. Gostinski lokali lahko goste poslej sprejemajo do 22. ure. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 22. in 6. uro. Ob slovenski meji začasno zaprto

Spoštovanje ukrepov nadzoruje tudi policija, ki pomaga pripadnikom civilne zaščite in pristojnim inšpekcijam.



Še strožji ukrepi za naslednjih 14 dni veljajo v varaždinski županiji, kjer so podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zabeležili največje število okuženih na 100.000 prebivalcev, in sicer približno tisoč okuženih na 100.000 prebivalcev.



Na območju županije, ki meji na Slovenijo, so začasno zaprli vse gostinske lokale, dovoljeni sta zgolj priprava in dostava hrane. Za 14 dni so prepovedali tudi vse dogodke v zaprtih javnih prostorih, kot so kulturno-umetniške in športne prireditve ter sejemske dejavnosti. Prepovedani so tudi vsi javni dogodki na prostem, na katerih je pričakovati, da bi se lahko istočasno zbralo več kot 20 ljudi.