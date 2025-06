To zanimivo mesto slovi po vrtnicah

Globoko v dolini reke Vjosa na jugu Albanije leži mesto Përmet, ki slovi po vrtnicah. Uporabljajo jih namreč za izdelavo parfumov, aromatizirane vode in turških slaščic, ki jih iščejo tisoči sladkosnedih turistov. »Tukaj se vse vrti okoli vrtnic – od kuhanja z njimi do njihovih zdravilnih lastnosti – vse gledamo skozi rožnata očala,« se je za AFP ob obisku pošalila učiteljica biologije Ariana Nikolla, 57-letnica, ki od mladih nog nežno obira cvetne liste svoje najljubše sorte – ženinove vrtnice –, poimenovane po svojem nežnem vonju.

Rožna voda kot zlato

V Përmetu so vrtnice tudi del rituala – prvo darilo potencialnemu ljubimcu. In morajo biti rožnate, saj simbolizirajo ljubezen in zvestobo. Vsaka družina na vrtu goji na ducate sort vrtnic, vključno z močno dišečimi damaščanskimi in provansalskimi, zaradi katerih je mesto po vsem Balkanu znano po svoji ročno izdelani rožni vodi. A je skoraj ni mogoče kupiti – je enostavno predragocena, pravijo domačini, ki je občasno podarijo po nekaj kapljic in ljubosumno varujejo svoje zaloge. »Rožna voda je kot ljubezen – zanjo moraš lepo skrbeti,« pravi izkušena izdelovalka Resmie Tuci. »Proces izdelave kakovostne rožne vode je težak in natančen. Potrebuješ posebne bakrene posode in uporabiti moraš prave vrtnice – izbrati tiste z najbolj dišečimi cvetovi,« pravi 70-letnica.

Proces izdelave kakovostne rožne vode je težak in natančen.

Tradicionalna metoda, ki se prenaša iz roda v rod, je vpisana v albanski nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Čez bakreno posodo z vodo napnejo tkanino. Ročno nabrane cvetne liste vrtnic pazljivo položijo na tkanino in pokrijejo s ploščatim kamnom, na katerem je vroč pepel. Cvetni listi s kondenzacijo sprostijo svojo dragoceno rožno vodo. Postopek traja več ur, Nikolla pa pravi, da je rezultat dragocen kot zlato.

Eftali Qerimi izdela 10 kilogramov slaščic na dan.

Domačini jo uporabljajo zaradi njenih domnevnih koristi – od pomiritve razdraženih oči do protivnetne kreme, ki naj bi pomirila srbenje. In seveda pri kuhi. Eftali Qerimi, 63-letna mojstrica peke, prisega nanjo. Mandljevega lokuma, ki ga naredi v svoji delavnici, ni mogoče primerjati z nobenim drugim, pravijo tudi turisti, ki se vsako leto zgrinjajo v mesto. In cena? 50 evrov za kilogram.