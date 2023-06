To je zadnja fotografija podmornice, ki je izginila v Atlantskem oceanu (FOTO)

V Atlantskem oceanu poteka obsežna iskalna in reševalna akcija za podmornico Titan. Posadka na kopnem je v ponedeljek eno uro in 45 minut za tem, ko se je podmornica s petimi člani na krovu potopila, z njo izgubila stik. Ameriška obalna straža je v ponedeljek predvidela, da morajo člane odprave rešiti čim prej, saj imajo le za od 70 do 96 ur kisika. Po zadnjih podatkih jim ga bo zmanjkalo v četrtek.

Kaj vemo?

V nedeljo popoldne je na območje potopljenega Titanika v Atlantskem oceanu priplula ladja Polar Pince. Na facebooku je Hamish Harding, ki je bil na podmornici Titan, napovedal, da se bodo potopili ob četrti uri po lokalnem času. Bostonska obalna straža, ki vodi iskalno akcijo, je na twitterju zapisala, da so na ladji Polar Prince izgubili stik podmornico približno uro in 45 minut za tem, ko se je podmornica potopila. Odprava je štela pet članov.

Območje iskanja je kar 1450 kilometrov oddaljeno do obale Cape Cod, od koder se vodi iskalna akcijam in 600 kilometrov od Nove Funlandije, zato imajo reševalci kar precej težko nalogo.

Admiral John Mauger je dejal, da trenutno iščejo tako na površju kot pod vodo. Obstaja namreč možnost, da se je podmornica dvignila. Atlantski ocean tako preletavajo letala. Za pomoč pri iskanju pod vodo pa so zaprosili še ameriško mornarico.

Na krovu podmornice je bila petčlanska ekipa. Med njimi je bil 59-letni britanski milijarder, poslovnež in raziskovalec Hamish Harding. Junija lani, ko je napovedal, da bo med člani odprave, je razkril, da se bodo z njim potopili nekateri legendarni raziskovalci, ki so si razbitine Titanika od leta 1980 ogledali že več kot 30-krat. Ameriška obalna straža identitete članov odprave ni želela razkriti.

Poleg Hardinga naj bi bili na krovu še francoski pilot Paul-Henry Nargeolet, direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, pakistanski podjetnik Shahzada Dawood in njegov sin Suleman.

Podjetje OceanGate Expeditions za osemdnevno odpravo raziskovanja znanih razbitin zaračuna kar 250.000 dolarjev. Podmornica se potopi do kar 3800 metrov. Potop, raziskovanje razbitin in dvig trajajo približno osem ur. Podmornica Titan ima kapaciteto za pet ljudi in za 96 ur kisika.