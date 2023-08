To je Sofija (6), edini otrok Olge in Aleksandra. Rusi so jo ubili z raketo

Včeraj okoli poldneva po lokalnem času ruske sile izstrelile balistično raketo na gledališko stavbo v samem središču ukrajinskega mesta Černigov. Ubili so sedem ljudi in 144 ranili. Med ubitimi je bila tudi šestletna deklica Sofija. Kot je na družabnem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, naj bi deklica v teh dneh stopila v prvi razred osnovne šole.

O Sofiji je na svojem nekdanjem Twitterju spregovoril tudi Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve. Izjavil je, da je bila Sofija edini in dolgo pričakovan otrok svojih staršev Olge in Aleksandra. Dodal je, pri čemer se je skliceval na informacije družinskega prijatelja, da je njena mati končala v bolnišnici po ruskem raketnem napadu na Černigov, medtem ko je njen oče ukrajinski veteran v vojski.

Kaj se je zgodilo v Černigovu?

Spomnimo, Rusi so včeraj raketirali središče Černigova, ko so se prebivalci ob prazniku odpravljali v cerkev. »Ruska raketa je neposredno zadela središče mesta v našem Černigovu. Trg, Politehnična univerza, gledališče,« je na Telegramu sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na delovnem obisku na Švedskem.

V sobotnem ruskem raketnem napadu na središče mesta Černigiv na severu Ukrajine je bilo po zadnjih podatkih lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, ranjenih pa 148. Guverner regije Vjačeslav Čaus je danes na omrežju Telegram še sporočil, da je v bolnišnicah 41 poškodovanih, od katerih so jih 15 operirali, in da je bilo v napadu poškodovanih 500 hiš. Po besedah župana mesta Oleksandra Lomaka je bila tarča napada gledališče, v katerem je potekalo srečanje izdelovalcev dronov, ki pa so se vsi pravočasno umaknili na varno. V napadu je bilo poškodovano gledališče, pa tudi glavni trg in poslopje bližnje univerze. V izjavi za britanski BBC je še izpostavil, da so se ruske sile z napadom v središču mesta sredi dneva zavedale, da bo zahteval predvsem civilne žrtve, kar je še en ruski vojni zločin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je bila ubita tudi šestletna deklica in da je med ranjenimi 15 otrok. Obljubil je odgovor na ta teroristični napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Navadna sobota, ki so jo Rusi spremenili v dan bolečine in izgube.« Černigov je mesto zelenih bulvarjev in stoletij starih cerkva približno 145 km severno od prestolnice Kijev. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je bila v napadu uničena streha gledališča.

Je motiv odkrit?

Kmalu po napadu je bila potrjena informacija, da je bila včeraj v gledališču razstava dronov. Med gosti so bili tudi vojaški prostovoljci. Organizatorji pravijo, da so pozvali ljudi, naj poiščejo zatočišče, ko je zaslišala sirena za zračno nevarnost, vendar jih je le malo odšlo ven.

Gledališče, poškodovano v domnevnem ruskem napadu, je bilo zbirališče proizvajalcev dronov, je za BBC povedala ženska, ki se je predstavila kot organizatorka dogodka. Lokacija srečanja je bila udeležencem znana le nekaj ur pred začetkom, je v objavi na Facebooku zapisala Maria Berlinska, direktorica Centra za zračno izvidništvo.

To bi lahko bil možen motiv za ta ruski napad, a po vsej verjetnosti je glavni razlog nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino, v kateri balistične rakete padejo v srce ukrajinskih mest.

​