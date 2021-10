To je razlog, zakaj je Malta ena najzanimivejših in najlepših krajev na svetu

Malta je majhno otočje med Evropo in Afriko, na prepihu imperijev.Trije otoki so vredni omembe: Malta, Gozo in Comino. Malta je gosto poseljena, intenzivno turistična in živahna. Gozo, občutno manjši in redko poseljen, je bolj umirjen in ruralen, s svojevrstnim vzdušjem in pridihom skrivnosti. Tudi Maltežani se nanj radi umaknejo pred vrvežem in vsakodnevnimi skrbmi. Najmanjši je Comino, ki ima le dva prebivalca in se uspešno izogiba turističnim megagradnjam ... Preberite več na onaplus.si