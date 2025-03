To je Putinov pravi cilj! Tako ruski predsednik vleče Trumpa za nos

Ruski predsednik Vladimir Putin se je približal uresničitvi svojega cilja obnovitve odnosov med Rusijo in Združenimi državami Amerike ter ločitve Združenih držav Amerike od Evrope, hkrati pa ponudil majhen prispevek k mirovnim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Ukrajini, navaja v analizi Reuters.

Pazil je, da ne bi bilo videti, da je Trump ostal praznih rok

Pred torkovim dolgim ​​telefonskim pogovorom obeh predsednikov je ameriška stran dejala, da bo prosila Rusijo, naj pristane na 30-dnevno prekinitev ognja, predlog, ki ga je Ukrajina načeloma sprejela, kot prvi korak k celovitemu mirovnemu dogovoru. Namesto tega je Putin privolil le v precej bolj omejeno premirje, po katerem bi Rusija in Ukrajina za en mesec prenehali z napadi na svojo energetsko infrastrukturo.

Pazil je, da ne bi bilo videti, kot da je Trump ostal praznih rok: prvič v več kot treh letih vojne sta bili obe strani prepričani, da vsaj za kratek čas omejita sovražnosti, Bela hiša pa je sporočila, da bo takoj začela pogajanja o prekinitvi ognja v Črnem morju in obsežnejšem sporazumu o prekinitvi ognja. Toda Rusija lahko zdaj nadaljuje kopensko ofenzivo, zlasti v svoji zahodni regiji Kursk, kjer je na dosegu roke, da izžene ukrajinske sile, ki so avgusta lani nenadoma vdrle na rusko ozemlje in ga del osvojile.

Putin je ponovil ruske pogoje za širšo prekinitev ognja, a rekel ne

Putin je ponovil ruske pogoje za širšo prekinitev ognja – da Kijev tega ne sme uporabiti za obnavljanje svojih zalog orožja in mobilizacijo več vojakov. Ukrajina te pogoje zavrača.

Nigel Gould-Davies, strokovnjak za Rusijo na Mednarodnem inštitutu za strateške študije v Londonu, je dejal, da je Putin dejansko zavrnil širšo prekinitev ognja in da o njem verjetno ne bo resno razmišljal, razen če Trump uresniči grožnje o povečanju gospodarskega pritiska na Rusijo z novimi sankcijami. »Rekel je, da ga zanima (prekinitev ognja), vendar je postavil številne pogoje, ki so bili očitno nesprejemljivi. To je z drugimi besedami – ne,« je povedal za Reuters.

Trumpovi sodelavci so sicer telefonski pogovor s Putinom prikazali kot uspeh in pomemben korak k prekinitvi ognja. »Do nedavnega pravzaprav nismo imeli soglasja o teh dveh vidikih - prekinitvi ognja za energijo in infrastrukturo ter moratoriju na bojevanje v Črnem morju - in danes smo prišli do tega in mislim, da je razmeroma blizu popolni prekinitvi ognja,« je za Fox News povedal Trumpov odposlanec Steve Witkoff.

A Andrej Kozirjev, prozahodni politik, ki je bil ruski zunanji minister v 90. letih prejšnjega stoletja in zdaj živi v tujini, je dejal, da Trump ni dosegel ničesar. »V Putinovem interesu je, da nadaljuje vojno in vleče Ameriko za nos,« je dejal. Ruski vir blizu Kremlja je namreč za Reuters dejal: »Putin poskuša pritisniti na Trumpa in bo nadaljeval vojno. Ukrajinci se bodo umaknili in počasi izgubljali ozemlje in ljudi.« Kozirev je še dejal, da se Putin ni ničemur odpovedal s tem, ko je privolil v prekinitev ognja glede energetske infrastrukture, ki je po njegovih besedah ​​tako ali tako zelo nejasna.

V svoji interpretaciji pogovora je Kremelj dejal, da sta se predsednika strinjala, da bosta nadaljevala svoja prizadevanja za končanje vojne v dvostranski obliki, pristop, ki skrbi Ukrajino in njene evropske zaveznike, ker se bojijo, da bi lahko Trump s Putinom dosegel dogovor, ki bi jih naredil ranljive v prihodnosti.