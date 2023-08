To je prva Trumpova fotografija iz zapora: postal je prvi v zgodovini (FOTO)

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je, tako kot je napovedal, v četrtek predal oblastem v ameriški zvezni državi Georgia, kjer ga obtožnica bremeni poskusov sprevračanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020. Po plačilu varščine 200.000 dolarjev bo na sojenje čakal na prostosti.

Trump, ki je skupaj z 18 drugimi obtoženci obtožen dogovarjanja za razveljavitev izida volitev leta 2020 v tej južni zvezni državi, je v zaporu okrožja Fulton v Atlanti preživel manj kot 30 minut, preden je v avtomobilski koloni odšel na letališče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Postal je prvi predsednik z zaporniško fotografijo

Tako kot drugi obtoženci v zadevi, ki so se do zdaj predali, so tudi 77-letnemu Trumpu med postopkom pridržanja naredili t.i. zaporniško fotografijo obraza. S tem je postal prvi nekdanji predsednik ZDA s tovrstno fotografijo. Na njej v beli srajci, modrem suknjiču ter rdeči kravati mrko gleda v kamero.

Donald Trump FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

Prvič po januarju 2021 je nato na omrežju X, nekdanjem Twitterju, nekaj objavil. Objavil je naslov svoje spletne strani in svojo zaporniško fotografijo s pripisom z velikimi črkami: »Vmešavanje v volitve. Nikoli se ne predajte«. Trump sicer vztraja, da ga preganjajo z željo po vplivanju na predsedniško tekmo za volitve prihodnje leto. Zaveden je kot zapornik s številko PO1135809.