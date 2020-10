To je posnetek nore žurke, ki je mnogim dvignila tlak (VIDEO)

Le 25 minut pred uveljavitvijo novih pravil, ki jih je sprejela nizozemska vlada za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se je na twitterju pojavil posnetek iz središča Haaga.»Odštevanje do delnega zaprtja. Dogajanje v Haagu 25 minut pred začetkom veljave novih pravil,« je zapisano ob videoposnetku.Na naslednjem posnetku, ki ga je isti avtor objavil pet minut pred začetkom veljave odloka, so se zabave željni prebivalci še kar zabavali. Še toliko bolj nenavadno je, da so se družili pod šotorom v bližini parlamenta, kjer so zakon sprejeli.Zaradi skokovitega porasta okužb se je nizozemska vlada odločila za delno karanteno v svoji državi. Hitro širjenje novega koronavirusa na Nizozemskem že ogroža javno zdravstvo. V Amsterdamu, Rotterdamu in Haagu so morali že začasno zapreti nujno pomoč v nekaterih bolnišnicah.Ker so bile vse postelje zasedene in je bilo na voljo premalo osebja, so morali oddelke za nujno pomoč za več ur zapreti, bolnike pa z reševalnimi vozili prepeljati v druge bolnišnice ali celo v druga mesta.Nizozemska ima trenutno eno najvišjih stopenj okuženosti glede na število prebivalcev na svetu. V prejšnjem tednu so potrdili skoraj 44.000 novih okužb, kar je 60 odstotkov več kot v tednu prej in 252 na 100.000 prebivalcev.