To je pismo, ki je prispelo po skoraj treh desetletjih (FOTO)

Ovojnica je bila že na prvi pogled videti stara, a je John Rainbow najprej pomislil, da gre za umetelno, a nekoliko zapoznelo božično voščilnico. Toda vsebina ga je šokirala: v notranjosti se je namreč skrivalo dolgo pismo, polno družinskih zgodb, in kot se je izkazalo, sta takratna dopisovalca najverjetneje ugotavljala, ali sta morda v sorodu.

Opisal družinsko drevo

Pismo je bilo namenjeno zdaj že pokojni Valerie Jarvis-Read, ki je leta 1995, ko bi morala prejeti pismo, živela v hiši zdaj 60-letnega Rainbowa; ta se je na naslov v Wylamu v grofiji Northumberland v Angliji preselil leta 2015, nesojena naslovnica pa je umrla 2010.

1995. bi moralo pismo prispeti na naslov.

Od takrat se je v hiši na podeželju zamenjalo več lastnikov, žal pa pošiljatelj Patrick Daniel, ki je prav tako že pokojni, potem ko ni prejel odgovora, ni poslal nobenega pisma več. Med kmetom iz Somerseta in Valerie, ki sta po vsebini pisma sodeč očitno domnevala, da sta v sorodu, saj je pošiljatelj na več straneh podrobno opisoval svoje družinsko drevo, domačo hišo in druge okoliščine, so se tako pretrgali stiki, po objavi na družabnem omrežju o nenavadnem zapletu pa se je oglasil Danielov sin Richard, ki nadvse obžaluje, da oče in naslovnica zaradi malomarnosti kraljeve pošte nista dobila želenih odgovorov. Morda bi se lahko celo srečala v živo in stkala prijateljske vezi, obžaluje.

Pri kraljevi pošti ne vedo, kje se je zapletlo.

Valerie je bila po besedah sosede Tine Robinson sicer nadvse zanimiva ženska; z možem sta tekmovala v vsestranski vzdržljivostni avtomobilistični dirki 24 ur Le Mansa, po fotografijah v njenem domu sodeč naj bi prijateljevala celo s kronanimi glavami, saj se na eni od njih rokuje s princem Filipom. Na kraljevi pošti so se za zaplet, katerega okoliščine še preiskujejo, opravičili; kot kaže, je pismo iz Somerseta uspešno prispelo v Northumberland, potem pa iz neznanega razloga tam obtičalo.