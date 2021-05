To je parkirišče. Na njem množično kremirajo trupla (VIDEO)

Hči oživlja očeta, ki je zaradi težav z dihanjem izgubil zavest. FOTO: Adnan Abidi, Reuters

Stanje v Indiji je iz dneva v dan slabše. V zadnjem dnevu so potrdili 401.993 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, kar je absolutni rekord. Od začetka epidemije se je v Indiji okužilo že več kot 19 milijonov ljudi. Zadnjih 10 dni so vsak dan potrdili po več kot 300.000 novih primerov okužbe. Med epidemijo je zaradi covida 19 umrlo 211.853 ljudi, samo v petek 3523.Znanstveniki, ki delajo modelske napovedi, so izračunali, da bo število novookuženih vrhunec doseglo med 3. in 5. majem. Razmere v državi so že sedaj grozljive. Bolnišnice in mrtvašnice so prepolne, primanjkuje zdravil in kisika, v največjih mestih je uvedena stroga omejitev gibanja. Doslej so cepili devet odstotkov od 1,4 milijarde ljudi. Številne države so obljubile pomoč, ki je že začela prihajati. za številne prepozno.Krematoriji ne zmorejo dela, trupla pokojnih zato ponekod sežigajo kar na parkiriščih. Pred pandemijo so kremirali osem do deset ljudi na dan, sedaj jih med 100 in 120, pravi vodja krematorija v New Delhiju. Zaradi velikega števila pokojnih so se morali razširiti na parkirišče, poroča CNN. Prostora je tako malo, da morajo družine vzeti vstopnico in čakati, da pridejo na vrsto. Ker primanjkuje prostora za sežiganje trupel, prihaja tudi do fizičnih obračunov med družinami.V hinduizmu je kremiranje pomemben del pogrebnega obreda, saj verjamejo, da je treba truplo takoj uničiti, da se duša lahko reinkarnira.