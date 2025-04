To je nuna, ki je po Frančiškovi smrti prekršila strogi vatikanski protokol (FOTO)

Genevieve Jeanningros, 81-letna francoska nuna, je v svoji globoki žalosti ob smrti papeža Frančiška prekršila strogi vatikanski protokol, ko je pristopila k papeževi krsti, ki je bila postavljena na ogled v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Tam so se lahko od začetka tedna od priljubljenega papeža poslovili verniki, med katerimi je bila tudi Genevieve.

S tem, da je hotela še zadnjič uzreti obraz pokojnega papeža sicer ne bi bilo nič narobe, a je 81-letnica vstopila na prostor, ki je običajno rezerviran za kardinale, duhovnike in škofe.

Prepričala je uradnika, da ji je pomagal prestopiti vrv, ki je obkrožala krsto in se ustavila le nekaj metrov od nje. Vidno je bila ganjena, po licih so ji tekle solze, kljub očitni kršitvi vatikanskih pravil, pa je imela to srečo, da so vsi naokoli spoštovali njeno predanost cerkvi in papežu ter ji dovolili, da za njim v miru žaluje, četudi mimo protokola.

Genevieve ima na papeža resnično lepe spomine. Prvič sta se srečala leta 2005, ko je takrat še škof Jorge Mario Bergoglio iz Buenos Airesa odobril ponovni pokop njene tete Leonie Duquet, francoske nune, ki je umrla v času argentinske diktature v 70. letih prejšnjega stoletja. Pozneje je Genevieve pogosto obiskovala papeža Frančiška in s seboj pogosto pripeljala tudi člane LGBTQ+ skupnosti, ki ji je še posebej pri srcu.

Pomagal ji je uradnik. FOTO: Alessandro Di Meo/Afp