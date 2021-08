To je novinarka, ki je v Afganistanu osupnila svet

Te dni, ko iz Afganistana prihajajo zastrašujoče podobe oblasti talibanov in obupanih množic, ki si želijo pobegniti iz države, je mnogim dih zastal tudi ob poročanju ameriške novinarke. Za televizijsko mrežo CNN se je, oblečena v burko, podala na ulice med talibane, posnetki pa kažejo, kako ji je eden od njih sledil z orožjem, v ozadju so se slišali streli, vmes pa so do nje obupani hodili po pomoč ljudje, ki so želeli oditi iz države.Več preberite tukaj