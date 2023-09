To je novi Prigožin, ki si ga je izbral Putin

Kremelj je začel drugo fazo t. i. projekta Afrika in že je bila najdena zamenjava za Jevgenija Prigožina, nekdanjega Putinovega »puščavskega princa«, ki je nedavno umrl v sumljivi letalski nesreči.

Rusija krepi svojo prisotnost v Afriki, predvsem se želi močneje pozicionirati v Libiji, torej na Sredozemskem morju. Wall Street Journal (WSJ) navaja, da se želi Moskva dogovoriti z libijskim uporniškim voditeljem generalom Khalifom Haftarjem, ki bi mu zagotavljala politično, vojaško in finančno podporo v zameno za vojaško uporabo dveh pomembnih libijskih pristanišč na Sredozemskem morju – Tobruka in Bengazija. Gre za pristanišča z veliko zmogljivostjo in v bližini grške in italijanske obale, pomembnih članic Nata.

Zanimivo je, da je ruski predsednik Vladimir Putin na obisk k Haftarju poslal namestnika ruskega obrambnega ministra, nekdanjega predsednika Ruske republike Ingušetije Junusa-Beka Jevkurova. To se je zgodilo dan pred smrtjo Jevgenija Prigožina, vodje Wagnerjeve najemniške vojske. Lahko rečemo, da je Putin imenoval Jevkurova za svojega novega osebnega guvernerja Afrike, piše Jutarnji.

Nekdanji predsednik Ingušetije Junusbek Jevkurov. FOTO: Frelih Polona

Jevkurov je tako kot Haftar diplomiral na prestižni vojaški akademiji Frunze in je tudi musliman, kar naj bi bil zanj dodaten plus pri komuniciranju s silami v Afriki, s katerimi želi Kremelj vzpostaviti partnerske odnose in vsiliti svoj pogled na vojno v Ukrajini. Rusija potrebuje zaveznike v času, ko je vse bolj izolirana na mednarodnem prizorišču, potrebuje pa tudi sredstva za svojo usihajočo blagajno. Vojna stane veliko, prav tako vzdrževanje socialnega miru v Rusiji. Po poročanju WSJ in neodvisnega portala bloknot.ru Rusija Haftarju kljub dobrim odnosom s Turčijo pomaga prav v boju proti frakcijam, ki jih podpira Ankara.

Tako je Jevkurov med obiskom privolil v rusko pomoč Haftarju pri rezervnih delih in popravilih, ponudil pa mu je tudi remont njegovega zastarelega letala iz sovjetskih časov. Vzhodna Libija, območje, ki ga nadzoruje Haftar, je namreč ključnega pomena za tranzit ruskih letal, ki letijo iz Rusije oziroma Sirije v podsaharsko Afriko. Številni ruski in zahodni analitiki ter diplomati menijo, da napotitev Wagnerja in drugih ruskih plačancev v Maliju in Srednjeafriški republiki ne bi bila mogoča brez dostopa do Haftarjevih letališč. Glede na vse, kar se dogaja na svetovni ravni okoli vojne v Ukrajini, želi Rusija pridobiti večji vpliv v Afriki, da bi skušala izpodriniti ali omejiti vpliv Zahoda, pa tudi te države pridobiti na svojo stran v mednarodnih odnosih.

Poleg tega je za Ruse pomemben energetski in mineralni potencial teh držav. Jevkurov je bil poslan v Afriko, da prevzame posle Prigožinova, tako vojaške kot ekonomske, pa tudi zato, da razdeli skoraj šest tisoč Wagnerjevih plačancev med druge skupine plačancev, ki pridejo na mesto razpuščenega Wagnerja.