To je napadalec iz Beograda: bil je odličnjak, a poglejte, zakaj naj bi streljal

»Dobil je cvek pri zgodovini, in takrat je znorel. Potegnil je pištolo, streljal na učiteljico v kabinetu, potem pa še na sošolce. On ima sicer same petke, pravimo mu piflar,« so za srbski Kurir povedali učenci Osnovne šole Vladislava Ribnikarja v elitni beograjski soseski Vračar v središču srbske prestolnice.

14-letni učenec s pištolo ubil osem učencev in varnostnika, so potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Potrdili so tudi, da je ob učiteljici ranjenih še šest učencev. Po poročanju srbskih medijev je ena učenka, ki ima hude poškodbe glave, je v kritičnem stanju.

14-letni Kosta K. je sodeloval na številnih šolskih tekmovanjih in dobival priznanja. Blestel naj bi predvsem v matematiki, pišejo srbski mediji.

Lani je osvojil tretje mesto na občinskem tekmovanju iz zgodovine. Danes naj bi se masaker zgodil zaradi jeze, ki jo je gojil do učiteljice zgodovine. Zjutraj je med poukom zgodovine prišel v učilnico in začel streljati, piše Nova.rs.

Zgodilo se je okoli 8. ure. Največ mrtvih naj bi bilo v učilnici, kjer so učenci imeli pouk zgodovine. Učiteljica je menda umrla v bolnišnici.

Srbski Telegraf pa poroča, da naj bi 14-letni učenec sedmega razreda v šolo prišel s pištolo in petimi polnimi nabojniki. Najprej naj bi se sprl z varnostnikom, začel brcati v koš za odpadke, nato pa naj bi ga hladnokrvno ustrelil.

Učenec naj bi streljal z očetovo pištolo, policija pa ga je kmalu aretirala.

