To je napadalec (18): objavili posnetek, ko je šel na strelski pohod (VIDEO)

Oboroženi napadalec je ubil najmanj 19 otrok in učitelja v osnovni šoli v mestu Uvalde na jugu Teksasa. To je storil na okruten način. Policija je 18-letnega Salvadorja Ramosa ubila.

»Izstopil je iz vozila. Imel je pištolo, najverjetneje tudi puško. Živel je v kraju Uvalde v Teksasu. Ubili so ga policisti, ki so prišli na kraj dogajanja,« je dejal guverner. Pred napadom je ubil svojo babico.

Na družbenih omrežjih se deli posnetek, na katerem se vidi trenutek, ko je napadalec vstopil v osnovno šolo, preden je začel ubijati nedolžne žrtve.

V strelskem pohodu so umrli otroci, ki so obiskovali drugi, tretji in četrti razred ter so bili stari od sedem do devet let.