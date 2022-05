To je največji modri diamant za 51 milijonov evrov

Dobrih 51 milijonov evrov je iztržil največji modri diamant, ki se je kdaj znašel na dražbi: 15,1-karatni zaklad je zdaj v rokah anonimnega lastnika, ki se je zanj potegoval prek telefona, izkopali pa so ga lani v južnoafriškem rudniku, ki je v lasti družbe Cullinan.

De Beers Cullinan Blue je ogromen in tehta tri grame oziroma več kot 15 karatov; modri diamanti so izredno redki, do zdaj se jih je na dražbah znašlo le pet takšnih nad 10 karati, modri lepotec pa je prvi, ki je presegel petnajstico.

Presegel pa je tudi pričakovanja organizatorjev dražbe v Hongkongu, avkcijske hiše Sotheby's, ki je kamen ocenila na približno 43 milijonov. A dejstvo, da je ameriški inštitut za gemologijo diamant sinje modre barve opisal s presežki in mu namenil oznako fancy vivid blue, kar je najvišji izkaz kakovosti, ki ga prejme samo odstotek vseh ocenjenih kamnov, je vsekakor vplivalo na izredno zanimanje premožnih kupcev, ki so komaj čakali, da predstavijo svojo ponudbo.

Kot rečeno, zmagal je anonimnež prek telefona, ki je bil pripravljen odšteti nekaj čez 51 milijonov.

Znesek, pa čeprav osupljiv, ni rekorden. Leta 2016 je namreč Sotheby's prodal 16,63-karatni kamen z imenom Oppenheimer blue, za katerega je kupec odštel 60 tisočakov več. Od izbruha pandemije, ki je sprožil občuten padec na trgu dragih kamnov, se razkošju znova obetajo boljši časi. Zanimanja za takšne naložbe je čedalje več, premožni kupci pa iščejo predvsem redke in težko dosegljive lepotce.

Tako je februarja novega lastnika dobil največji diamant na svetu, črni in kar 555,55-karatni, maja pa bodo na dražbi v Ženevi ponudili največji beli diamant na svetu, 228,31-karatni, ki bo iztržil predvidoma 30 milijonov.