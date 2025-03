To je največja napaka, ki jo lahko naredite, ko potujete z letalom

Če se v bližnji prihodnosti odpravljate na potovanje, bi morali pošteno premisliti, preden vzamete s seboj črn kovček. Letalska družba Ryanair opozarja, da so temni kovčki na letališčih prava nočna mora, saj lahko bistveno povečajo tveganje za izgubo ali napačno prevzemanje prtljage.

Ne glede na to, ali letite na poletni oddih ali na krajši mestni pobeg, je izbira kovčka pomembnejša, kot se zdi. Po podatkih BBC iz leta 2022 je bilo kar 26 milijonov kosov prtljage po vsem svetu zamujenih, izgubljenih ali poškodovanih. Eden glavnih razlogov za to je napačna identifikacija – in črni kovčki, ki jih ima večina potnikov, pri tem ne pomagajo.

»Olajšajte prepoznavanje svoje prtljage na tekočem traku, še posebej, če je črna, temno modra ali siva,« svetujejo pri Ryanairu. »Dodajte barvit privesek ali trak na ročaj, da ob prihodu ne bo zmede.«

Temni kovčki na tekočem traku so pogosto »težko ločljivi drug od drugega«. FOTO: Agustin Marcarian Reuters

Podobno opozarja tudi direktor frankfurtskega letališča Stefan Schulte, ki pravi, da so temni kovčki na tekočem traku pogosto »težko ločljivi drug od drugega«.

So trakovi res dobra rešitev?

Čeprav pogosto odmeva nasvet, da kovček označite s trakom, pa nekateri letališki delavci opozarjajo, da lahko to povzroči več težav kot rešitev.

Delavec na dublinskem letališču pa je razkril, da lahko trakovi na ročajih ovirajo avtomatsko skeniranje prtljage. »Če se kovček ne more samodejno skenirati, gre v ročno obdelavo, kar lahko pomeni, da vaša prtljaga ne bo prišla na letalo,« je pojasnil. Prav tako je opozoril, da stare nalepke s prejšnjih letov lahko povzročijo zmedo pri prepoznavanju prtljage.

Morda je torej boljša rešitev nakup barvitega kovčka – svetlo modrega, rožnatega ali vzorčastega – in s tem dokončno odpraviti težavo prepoznavanja prtljage.