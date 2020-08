To je najbolj vdana vladna uslužbenka: že 77 let je v isti pisarni

Računalnikov ne mara

Za delovne dosežke je prejela številna priznanja. FOTO: Twitter

10

guvernerjev se je zamenjalo v njeni karieri.

Mlade uči računati brez tehnologije.

Takšna delovna vnema je dandanes prava redkost, zato so v kalifornijskem vladnem uradu nadvse ponosni na svojo najbolj predano zaposleno, ki je v vseh letih odgovornega opravljanja službe postala eden od temeljev oddelka za finančne analize in njegov neuradni vodja.je nedavno namreč upihnila 100. svečko, že 77 osupljivih let pa vestno skrbi za pomembne izračune in red ter organizacijo v pisarni.In še na misel ji ne pride, da bi se upokojila: številke so njena največja ljubezen, a se pri tem, kolikor je le mogoče, izogiba računalniku. Kar največ izračunov opravi s svinčnikom in papirjem, kajti prepričana je, da le tako ostaja pri zdravi pameti, kot se rada pošali. Pri matematiki je nezmotljiva, jo hvalijo, tehnologijo uporabi le takrat, ko je treba dokončne izračune shraniti v podatkovne baze.»Ne razumem tistih, ki se nenehno opirajo na računalnike. Na roke izračunaš veliko hitreje, vsaj jaz tako menim,« pravi Leejeva. A verjetno samo ona tako razmišlja, kajti mlajši, mnogo mlajši sodelavci, sploh začetniki, ne morejo doumeti, da je nekdo tako spreten in natančen brez tehnološke podpore, a kot poudarja stoletnica, je glava pač pametnejša od računalnika. Na to redno opominja druge v pisarni, mnogi pa se pri njej urijo v matematiki in izpopolnjujejo znanje.Toda njena delovna vnema se ne konča pri številkah; May naredi veliko več, kot zahteva opis njenih obveznosti. Redno piše obsežna poročila o opravljenem delu, skrbi za urejenost celotne pisarne in velja za pravi zaklad kalifornijskega vladnega urada. Ker si je naprtila toliko dela, ima kar dve pisalni mizi; vsako jutro je med prvimi v službi, ob večerih odhaja zadnja. S svojim avtomobilom, da ne bo pomote, prihodnje leto pa bo znova obnovila svoje vozniško dovoljenje, je prepričana.Zadnje čase, odkar svetu vlada pandemija, Leejeva dela od doma, a se novega koronavirusa ne boji. Bolj kakor zase jo skrbi za otroke, vnuke in pravnuke, sama je že dovolj trdoživa, da premaga tudi morebitno okužbo! Za številne dosežke, s katerimi je pripomogla tudi k spremembam različnih pravilnikov, je prejela že mnoga priznanja, do zdaj pa je sodelovala že s kar desetimi kalifornijskimi guvernerji.