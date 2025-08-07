ANKETA

To je najbolj osovražena oseba v Ameriki, ljudje imajo raje celo izraelskega premierja

V anketi je sodelovalo okrog 1000 Američanov, starih od 18 let.
Fotografija: Njunega sodelovanja je bilo hitro konec. FOTO: Eric Hartline Imagn Images Via Reuters Connect
Njunega sodelovanja je bilo hitro konec. FOTO: Eric Hartline Imagn Images Via Reuters Connect

B. K. P.
07.08.2025 ob 07:54
07.08.2025 ob 07:54
B. K. P.
07.08.2025 ob 07:54
07.08.2025 ob 07:54

Nedavna anketa podjetja Gallup je pokazala, da je Elon Musk trenutno najbolj osovražena javna osebnost v Ameriki. Anketa, v kateri je julija sodelovalo okrog 1000 Američanov, starejših od 18 let, je spraševala priljubljenosti o 14 vplivnih javnih osebnostih, vključno z Robertom F. Kennedyjem Jr., JD Vanceom, Volodimirjem Zelenskim, Benjaminom Netanjahujem, Alexandrio Ocasio-Cortez in predsednikom Donaldom Trumpom.

Več kot polovica, natančneje 61 odstotkov vprašanih je najnižjo oceno namenilo Musku, bolj priljubljen od njega je celo izraelski premier Netanjahu, ki ga je negativno ocenilo 52 odstotkov ljudi. Tretji najmanj priljubljeni človek je državni sekretar Marco Rubio, negativno oceno mu je namenilo 47 odstotkov vprašanih, na četrtem mestu pa je pristal predsednik Trump.

Na drugi strani lestvice je daleč pred vsemi novi papež Leon XVI, ki je prvi Američan na čelu rimskokatoliške cerkve, sledi mu ukrajinski predsednik Zelenski, tretji najbolj priljubljen pa je senator Bernie Sanders.

Ameriške javnosti nenaden Muskov padec priljubljenosti ni bil presenečenje, po njegovem vstopu v Trumpovo administracijo, kjer je prevzel vlogo vodje Oddelka za vladno učinkovitost (DOGE), zadolženega za zmanjšanje števila zveznih zaposlenih in zmanjšanje vladnih izdatkov, je namreč postal med Američani skorajda osovražen.

Muskova negativna podoba je močno vplivala na njegovo premoženje. Zaradi padca prodaje vozil Tesla naj bi izgubil več kot 34 milijard dolarjev osebnega premoženja, izgube pa je utrpela tudi Tesla, čisti dobiček podjetja se je v drugem četrtletju leta 2025 zmanjšal za 16 odstotkov, prihodki pa za 12 odstotkov.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

